Tom Cruise dă o nouă lovitură. „Top Gun: Maverick” a doborât recordurile de box office

Cele mai mari încasări

Filmul a fost lansat în cinematografele din SUA și Canada vineri, 27 mai, și a doborât recordurile de box office pentru Ziua Memorialului cu o deschidere de 156 de milioane de dolari în weekend, potrivit Los Angeles Times, și a adus un total estimat de 252,7 milioane de dolari la nivel global.

Aclamata continuare „Top Gun”, îi surprinde pe Cruise și co-starul Val Kilmer reluând rolurile lor emblematice ca piloții marinei căpitanul Pete „Maverick” Mitchell și amiralul Tom „Iceman” Kazansky. Continuarea începe la mai bine de 30 de ani după ce originalul a fost filmat și se concentrează pe un Maverick mai în vârstă a cărui carieră de aviator este pusă sub semnul întrebării, până când va fi pregătit pentru a antrena noi recruți Top Gun pentru o misiune super-secretă.

„Maverick” ar fi trebuit să fie lansat în iulie 2019, dar a fost amânat pentru a se asigura că secvențele complexe de acțiune ar putea fi filmate corect. O creștere a cazurilor de coronavirus a împiedicat, de asemenea, lansarea filmului mai devreme, a raportat CNBC anul trecut.

Dar întârzierea pare să fi dat roade – succesul financiar al weekendului de deschidere îl vede pe „Maverick” să depășească „Piratii din Caraibe: La capătul lumii” – al treilea film din franciza Disney Pirații din Caraibe – ca cel mai bine vândut film de lansare de Ziua Memorială.

„Maverick” a depășit așteptările, a raportat LA Times, deoarece se prevedea că va genera 130 de milioane de dolari în weekend. „Aceste rezultate sunt fantastice”, a declarat Chris Aronson, președintele de distribuție internă Paramount, pentru BBC. „Sunt fericit pentru toată lumea. Sunt fericit pentru companie, pentru Tom, pentru realizatori.”

Kilmer a vorbit cu ajutorul unor aparate

Numai vânzările de bilete ale filmului de vineri până duminică au generat 124 de milioane de dolari, fiind prima dată când Cruise a depășit bariera de 100 de milioane de dolari într-un weekend de deschidere, a raportat BBC.

Cel mai de succes weekend al său de premieră a fost acum 17 ani, când „War of the Worlds” a strâns 64 de milioane de dolari la box office, potrivit BBC. În timp ce Cruise aduce o putere semnificativă lui „Maverick”, co-starul Kilmer a revenit triumfător în film în rolul lui Tom „Iceman” Kazansky.

Kilmer, în vârstă de 62 de ani, cunoscut pentru replici din filmul original precum „You can be my wingman any time”, și-a pierdut vocea din cauza cancerului la gât în ​​2014, după ce a trecut prin mai multe tratamente, inclusiv o traheotomie.

Pentru „Maverick”, Kilmer a lucrat cu firma de tehnologie Sonantic, care a folosit tehnologia AI și înregistrări vechi ale vocii lui Kilmer pentru a face să pară că vorbește în noul film, potrivit Insider.