Poze de la adresele unde se presupune că ar locui persoane care au cerut documente românești cu acte false, postate de Sindicatul Europol

Imobil din județul Botoșani unde au avut loc percheziții domiciliare. Sursa foto: Facebook/Sindicatul Europol
Sindicatul Europol a publicat, joi seară, mai multe fotografii de la adrese din județul Botoșani la care se presupune că ar locui persoane din Republica Moldova, Ucraina și Rusia care au cerut documente românești pe baza unor acte false. Adresele, unde se află imobile dărăpănate, fără geamuri şi acoperişuri, au fost vizate de percheziții în dosarul instrumentat de Parchetul General, potrivit unei postări pe Facebook a Sindicatului Europol.

Percheziții la zeci de adrese din județul Botoșani

Potrivit sursei menționate anterior, IGPF, împreună cu ITPF Iași și Sighetu Marmației, au descins la 73 de adrese din județul Botoșani, unde au avut loc percheziții domiciliare.

„Aceştia continuă acţiunile pentru destructurarea unei reţele care ar fi sprijinit persoane din Moldova, Ucraina şi Rusia să obţină acte de identitate româneşti pe baza unor informaţii false. Reţeaua funcţiona cu ajutorul unor funcţionari publici din două servicii de evidenţă a populaţiei şi două primării”, au mai scris reprezentanţii Sindicatului Europol.

Ce mai arată datele din dosar

Sindicatul a anunțat că, din datele strânse în dosar, reiese faptul că la mai multe adrese din județul Botoșani au fost stabilite domicilii fictive pentru cetățeni din fostul spațiu sovietic, prin folosirea unor contracte de închiriere false sau modificate.

Imobil din județul Botoșani unde au avut loc percheziții domiciliare 1

Imobil din județul Botoșani unde au avut loc percheziții domiciliare. Sursa foto: Facebook/Sindicatul Europol

„Aceste documente ar fi fost întocmite cu sprijinul unor intermediari, permiţând luarea în spaţiu a unor persoane fără acordul real al proprietarilor. Pentru a obţine cărţi de identitate româneşti, aceştia ar fi apelat inclusiv la certificate de cetăţenie false sau falsificate, despre care există suspiciuni că ar fi fost emise de consulate româneşti din alte state”, au mai anunțat reprezentanţii Sindicatului Europol.

Zeci de suspecţi urmează să fie citaţi pentru audieri

La fel ca Parchetul General, Sindicatul Europol a transmis că, în paralel, au fost verificate 104 adrese din județ, la care figurează cu domiciliul persoane din Republica Moldova, Ucraina și Rusia.

„Scopul acestor controale este de a stabili dacă persoanele locuiesc efectiv la adresele declarate şi dacă informaţiile furnizate autorităţilor sunt corecte. Totodată, 96 de suspecţi urmează să fie citaţi pentru audieri”, a mai anunțat sursa menționată.

