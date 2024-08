Sport Poveștile Olimpiadei. Performanța răsunătoare a Rebeccăi Shorten la Jocurile Olimpice







Prin performanțele sale, Rebecca Shorten a contribuit la promovarea înotului în Marea Britanie și a inspirat tinerii sportivi să urmeze cariere în acest domeniu. De asemenea, a participat la competiții internaționale, inclusiv la campionate europene și mondiale de înot, unde a avut rezultate remarcabile.

Un laborator de științe al școlii, după o lecție despre un furnal, nu este cel mai probabil loc în care să înceapă o călătorie olimpică. Dar asta este exact ceea ce i s-a întâmplat Rebeccăi Shorten.

Performanța răsunătoare a Rebeccăi Shorten

Shorten va reprezenta echipa GB în proba feminină de patru vâsle, care este una dintre favoritele pentru o medalie la Paris. Dar ascensiunea ei spre vârful sportului s-ar putea să nu fi avut loc deloc dacă nu ar fi fost o conversație cu Enda Marron, profesorul ei de la Methodist College, într-o dimineață de primăvară din 2008.

„Îmi amintesc că într-o zi de luni o învățam la ora de chimie și făceam studiul furnalului”, își amintește Marron. „I-am spus: „Hai să uităm de chimie și să te ducem la râu”. Restul e istorie”. Marron o descrie pe Shorten, pe atunci în vârstă de 14 ani, ca fiind „o fată înaltă și încrezătoare” care „avea o aură aparte”.

Strălucirea abilităților lui Shorten

După ce s-a îndreptat spre hangarul de bărci al lui Methody de pe malul râului Lagan din sudul Belfastului, Marron spune că Shorten, care are acum 30 de ani, a fost „specială și asta a fost ușor de observat de la bun început”. „Ea a făcut parte dintr-un grup excelent care a continuat să facă lucruri mari. În al doilea lor an de canotaj au mers la Ghent International într-un opt și au ieșit pe locul doi. Au fost învinși doar de actuala echipă națională a Franței”, mai spune el.

„După aceea s-au dezvoltat din ce în ce mai mult.” În timp ce echipajul a continuat să progreseze, Shorten a devenit membrul remarcabil. Marron a predat la Methody o tehnică numită modelul tehnic MCB, prin care a strălucit abilitatea naturală a lui Shorten.

„Rebecca chiar s-a atașat de asta”, își amintește Marron. „Se mișca natural și a fost capabilă să înțeleagă cursa de canotaj. Era doar o chestiune de timp ca ea să se bazeze pe asta și să o ducă la cel de-al n-lea grad. „Pentru mine, există trei fire și toate trei trebuie să fie de top. Există angajamentul față de sport și față de toate cerințele sportului. „Este condiția fizică, iar uneori este vorba de o condiție fizică extremă. A treia este tehnica și o înțelegere foarte bună a canotajului tehnic. Rebecca le-a avut pe toate trei la grămadă”.

Shorten s-a întrăgostit de sport

Marron a mai spus că munca de bază pentru canotajul profesionist se face la nivel de bază, iar în cazul lui Shorten a fost pe malurile lacului Lagan. Chiar și la nivelul școlilor, dedicația necesară este extraordinară.

După ce a părăsit Methody, Shorten s-a îndepărtat de sport, dar a revenit după ce și-a redescoperit dragostea pentru canotaj la universitate. De atunci, nu a mai privit înapoi. Și-a făcut debutul olimpic în urmă cu trei ani, la Jocurile de la Tokyo, care au avut loc cu întârziere, ratând în mod chinuitor o medalie, terminând pe locul patru.

Cu toate acestea, ea și-a revenit și a devenit campioană mondială și europeană la patru fără cârmaci. În timp ce Shorten ar fi fost întotdeauna idolatrizată de cei care vâslesc în Methody, cota ei nu a fost niciodată mai mare în școală după ce a participat la o zi de premiere în 2023.

Marron spune că sportul nu a fost niciodată mai popular în școală, ceea ce poate fi atribuit „efectului Rebecca Shorten”, și că există o „mare agitație” pe măsură ce Jocurile Olimpice se apropie. În ciuda statutului său, ea încă se întoarce la sala de barcă a școlii, adesea cu echipamentul Team GB pentru ca următoarea generație să ia o vâslă.

Marron ar putea deveni olimpică

„Intră destul de natural și se duce în camerele echipajului, uneori cu o geantă mare de echipament. Îi este atât de ușor să relaționeze cu tinerii. Băieți și fete deopotrivă, o văd și vor să o imite. Este minunat și inspirator. Rebecca este ea însăși. Este o fată cuminte și amabilă. Este foarte bună cu nepoțica ei și a vorbit cu tinerii din școala primară. Este ea însăși, este Rebecca.”

Întorcându-ne la ora de chimie de acum 16 ani. Credea cu adevărat că Marron ar putea deveni olimpică înainte de a pune piciorul într-o barcă pe râul Lagan? „Da, am crezut. Sincer”, a spus el. „Sunt un om norocos, am concurat și am vâslit și m-am antrenat cu mai mulți olimpici. Ca să spun așa, e o aură, e ceva în legătură cu ei. Ca sportiv care a aspirat să fie bun, am știut cât de mult am muncit”.

„Să vezi pe cineva care a fost capabil să mă bată pentru că avea abilități naturale, ea are asta și ți-ai dat seama imediat”. În timp ce Marron nu ar fi desenat cu privire la speranțele olimpice ale lui Shorten, el este mândru că munca lui și a lui Methody va fi pe linia de start la Paris - indiferent de rezultat.

„Este nevoie de un anumit tip de persoană pentru a fi un canotor și ea este pur și simplu grozavă. „Este doar desertul pentru punctul culminant al tuturor orelor de pregătire grea, sacrificiu și dedicare pentru sport.