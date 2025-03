Povestea unei femei de afaceri nigeriene care a cucerit lumea. Cum a devenit una dintre cele mai influente persoane

Africa este patria mai multor oameni de succes care s-au îmbogățit. Cu toate acestea, nu auzim prea des despre femeile de succes de pe continent. Forbes a numit-o odată pe femeia de afaceri nigeriană Folorunsho Alakija una dintre cele mai puternice femei din lume. Cu o avere netă de 1 miliard de dolari, Alakija și-a făcut un nume ca cea mai bogată femeie din lume.

În prezent, aceasta ocupă funcția de vicepreședinte al Famfa Oil Limited, unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din Nigeria. Cu toate acestea, povestea de succes a femeii de afaceri nu a început cu industria petrolieră.

Folorunsho Alajikija a avut o carieră bancară de 12 ani, începând din 1974, timp în care a lucrat ca secretar executiv la Sijuade Enterprises din Lagos și ca secretar executiv al directorului general al fostei First National Bank of Chicago.

Therefore Receive the anointing to prosper.

Receive the anointing for God’s Glory.

Receive the anointing for God to single you out for upliftment and promotion.

Don’t lose heart, don’t lose hope…………Await that coming glory upon you in Jesus Name😇 AMEN!#FolorunsoAlakija pic.twitter.com/bbFeAsjB9k

— Folorunso Alakija (@alakijaofficial) February 24, 2018