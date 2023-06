Povestea tulburătoare a doi tineri, soldați ucraineni. Au fost bătuți cu sălbăticie și castrați de ruși

Războiul din Ucraina este unul sângeros, în continuă desfășurare. Pe câmpul de luptă au loc zilnic orori, însă unii soldați au trecut prin chinuri inimaginabile. Doi militari ucraineni, de 25 și 28 de ani, au stat în captivitate rusească timp de o lună, respectiv trei luni.

S-au întors acasă în urma unui schimb de prizonieri și au fost trimiși la un medic psiholog din Poltava care se ocupă de tineri cu probleme. Ambii aveau tendințe sinucigașe, însă unul dintre ei a încercat chiar să își ia viața. Anjelika Iațenko, 41 de ani, este un psiholog cu experiență, însă și ei i-a fost greu să lucreze cu cei doi tineri.

Medicul a spus că știa de la alți soldați care i-au fost trimiși că în captivitate sunt bătuți cu bestialitate și torturați, însă nu credea că va auzi o astfel de poveste traumatizantă.

„Ca persoană căreia i se trimit cazurile cele mai dificile, majoritatea bărbați sub 35 de ani, este foarte greu să mă surprindă”, a povestit psiholoaga.

Soldați ucraineni, bătuți cu bestialitate și castrați de ruși

După aproximativ o lună de ședințe, tinerii soldați au reușit să povestească ororile prin care au trecut. Psiholoaga Anjelika Iațenko a recunoscut că, după ce a auzit ce au pățit cei doi tineri, a fost prima dată când nu s-a comportat „ca un psiholog profesionist”.

„Nu auzisem niciodată ceva atât de oribil. Le-am spus că aveam nevoie la baie și m-am dus și am plâns și am plâns. Nu am vrut să vadă, deoarece ar putea crede că nu mai există nicio speranță”, a spus psiholoaga.

Potrivit celor doi soldați ucraineni, după ce au fost bătuți cu sălbăticie, sodații ruși, beți, i-au castrat cu un cuțit.

„Unul dintre ei mi-a spus: „Nu știu cum de mai sunt în viață, era atât de mult sânge, încât am crezut că voi muri otrăvit cu sânge””, a spus ea.

„Și, bineînțeles, nu este vorba doar de daunele fizice. Imaginați-vă, sunt bărbați tineri care abia își încep viața sexuală și într-o secundă totul se termină. Ei încă simt ceva, toți acești hormoni, dar nu pot face nimic. Nu pot fi niciodată activi din punct de vedere sexual. Pentru un tânăr este cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”, a explicat psiholoaga.

Soldații ucraineni, determinați să lupte pentru a-și apăra țara

Anjelika Iațenko a mărturisit că demnitatea celor doi tineri ucraineni a fost „afectată atât de grav și este imposibil de uitat”. Psiholoaga susține că soldații i-au spus că motivul pentru care rușii au făcut asta este pentru ca ucraineni să nu se mai înmulțească.

„Rușii le-au spus: „Facem asta pentru ca voi să nu puteți avea copii”. Pentru mine, acesta este un genocid”, a spus medicul psiholog.

Cei doi tineri nu sunt singurii care au trecut prin orori pe câmpul de luptă. Deși au fost răniți pe front, mulți soldați ucraineni își doresc să lupte în continuare pentru a-și apăra țara. Potrivit rapoartelor, numeroși soldați vor să revină pe câmpul de luptă, chiar dacă și-au pierdut brațele sau picioarele. Printre aceștia se află și tânărul de 28 de ani, care a fost castrat de ruși.

Medicul psiholog susține că tânărul „a insistat să se alăture”. „Spune că este nevoie de el și că este mai ușor să fie într-un loc unde nu sunt femei. Cred că, având în vedere ce s-a întâmplat, vrea să ucidă ruși”, a spus Iațenko.

Totuși, ea are o altă teamă. „S-ar putea să simtă că viața lui nu valorează nimic și vrea doar să moară”.

Viața intimă a celor doi soldați, schimbată radical

Iațenko a spus că cei doi bărbați sunt greu de tratat. Antidepresivele sunt tratamentul pe care l-au primit, însă le este greu să treacă peste un astfel de incident.

„Încercăm să găsim niște distracții pentru ei. Ei nu pot vorbi cu familiile sau prietenii lor. Cel mai tânăr, care a încercat să se sinucidă, avea o prietenă care i-a spus că îl acceptă așa cum este, dar îi era prea greu să rămână cu ea, așa că acum sunt despărțiți. Celălalt avea o fată pe care o plăcea și plănuia să o invite în oraș, dar acum nu-i poate spune. Totul este atât de trist”, a spus psiholoaga.

Medicul psiholog are legături strânse cu Rusia, tatăl său fiind rus. Ea a locuit acolo, în Rostov, până la vârsta de 18 ani, când s-a mutat în Ucraina pentru a studia și nu s-a mai întors niciodată. Iațenko susține că nu este prima dată când rușii se comportă astfel cu ucrainenii.

„Această sete de violență este în sângele rușilor. Am văzut-o crescând. Întotdeauna ne-au urât pe noi, ucrainenii, au abuzat de femeile noastre ca prostituate. Când am spus că voi studia în Poltava, au râs de mine.

Nu ne pot învinge pe câmpul de luptă, întreaga lume ne ajută, așa că fac asta – pentru a ne demoraliza, pentru a răspândi frica, pentru a avea această mică răzbunare. Așa au aruncat în aer barajul [Kahovka] [pe 6 iunie], nu pot avea Herson, așa că îl distrug”, a spus medicul psiholog, potrivit The Times.

Mai mulți ucraineni ar fi fost castrați de ruși

Medicul psiholog Iațenko crede că pacienții ei nu sunt singurii care au fost castrați. „Mi-au spus că rușii au efectuat procedura de castrare cu multă îndemânare, ca și cum ar fi știut cum să o facă. Și am auzit despre o mulțime de cazuri de la colegii care îi tratează pe alții.”

Un astfel de clip a apărut și pe rețelele sociale în urmă cu aproximativ un an. Pe canalele pro-ruse de Telegram au fost postate imagini în care pare că un soldat rus castrează un prizonier ucrainean. Soldatul, purtând emblema Z distinctivă a Rusiei, poartă mănuși chirurgicale albastre și ține în mână un cuțit verde de tăiat cutii, în timp ce se apleacă asupra unui prizonier, cu mâinile legate, cu căluș în gură și cu partea din spate a pantalonilor tăiată. Prizonierul poartă haine de camuflaj ucrainene. O a doua înregistrare video pare să arate același prizonier împușcat, cu testiculele îndesate în gură.

„Toată lumea trebuie să înțeleagă: Rusia este o țară de canibali care se bucură de tortură și crimă”, a scris pe Twitter Mihhailo Podoliak, un consilier al lui Zelenski. „Dar ceața războiului nu îi va ajuta pe călăii ruși să evite pedeapsa. Îi identificăm pe toți. Îi vom prinde pe toți”, a mai spus el.