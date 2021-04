Armata Română are cu ce se mândri. În ultimii ani, soldații români au reprezentat cu mândrie țara în zonele de conflict în care au fost trimiși, iar poveștile de pe front fac concurență filmelor de la Hollywood.

O astfel de poveste este cea a Batalionului de Protecţie Forţa Jderii Piatra Neamţ. În urmă cu aproximativ două luni, Jderii au plecat în Asia Centrală, printre ei aflându-se patru frați, dintre care doi gemeni, Povestea a fost adusă în atenția opiniei publice chiar de către Ministerul Apărării Naționale (MApN).

„La începutul carierei nu mă gândisem că o să ajung vreodată într-o misiune internațională. Cu timpul, după ce am văzut toate oportunitățile, am zis că trebuie să execut o astfel de misiune. Faptul că sunt aici, împreună cu fratele meu, constituie un avantaj major, am cu cine vorbi în cazul în care am o problemă. Pe Cosmin îl alint ,,Coso”. Sunt mai mare ca el cu trei ani și jumătate. El are mai multă vechime în sistem deoarece a făcut alegerea imediat cum a terminat liceul.

Am aproape două luni de când am ajuns aici și pot spune că nu îmi este greu. Îmi place fiindcă am parte de o experiență nouă, pe care nu cred că aș putea să o mai întâlnesc în altă parte. Cu fratele meu vorbesc aproape în fiecare zi, chiar dacă avem un program diferit. Când suntem liberi, mergem împreună la masă. Noi am crescut uniți, deoarece părinții noștri au fost plecați în străinătate de când noi eram mici.”, a declarat Alexandra, potrivit MapN.

„Imediat după ce am terminat liceul, m-am hotărât să vin în armată pentru că mi s-a părut ceva sigur și de viitor. Sora mea a fost persoana care m-a convins să venim în această misiune. Am hotărât împreună să facem acest pas. Când am pășit pe pământul afgan, am simțit entuziasm. Eram curios să descopăr tot ceea ce este pe aici, cum arată baza, deoarece până la acel moment auzisem doar povești.

Colegii mai mari, care au experiența unui teatru de operații, ne-au sprijinit atât pe timpul pregătirii, cât și aici. Mare parte din tot ceea ce facem aici, de la ei am învățat. Faptul că o am aproape pe sora mea este foarte important pentru mine. Ne sprijinim reciproc. Mă aflu în prima lună de misiune, iar până acum lucrurile au mers foarte bine. Este mult de muncă, însă dacă te organizezi așa cum trebuie, ai timp pentru toate. Este o mândrie pentru noi că facem parte din familia “Jderilor” și cred că puțini sunt cei care au reușit să vină împreună cu fratele sau sora lor în Afganistan”, a specificat Cosmin.

Povestea fraților din Batalionul de Protectie Forta Jderii Piatra Neamt

Căpitanul Cătălin Sava: ,,Am ales să vin în armată fiindcă mi-au plăcut uniforma și rigoarea cazonă, lucru atât de esențial într-un teatru de operații. Deși sunt la a doua experiență în Afganistan, sincer, mi-a fost mult mai ușor în prima misiune. Erau toți acasă, în siguranță. Acum, Alin este în altă bază, am mai multe emoții decât în prima misiune. Știu că e bine, dar fratele e frate! La greu, nimic nu este mai aproape decât un frate, mai ales geamăn. Părinții nu au fost de acord să venim în misiune, însă știind că suntem împreună, le este mai ușor să treacă peste emoțiile inerente și grija față de copii. Soțiile noastre sunt un pic mai liniștite că suntem amândoi în Afganistan.

Această misiune ne-a unit mai mult familia, iar ai noștri se susțin reciproc. Cred că frăția Jderilor s-a născut anul trecut, din tot ce a însemnat pandemia aceasta. Suntem o echipă, gândim la fel! Eu, personal, sunt legat cu inima de toți, nu doar de fratele meu. Sper ca acest sentiment să se mențină pe toată durata misiunii și, de ce nu, și după încheierea acesteia”.

Căpitanul Alin Sava: ,,Mi-am dorit foarte mult să ajung într-un teatru de operații, obiectiv pe care mi-l propusesem de mult timp și pe care mi l-am îndeplinit. De data aceasta, împreună cu fratele meu geamăn, Cătălin. Din păcate, eu sunt pe Bagram, el pe Kandahar.

Distanța nu e o problemă, sistemele de comunicații funcționează foarte bine și tehnologia actuală ne ajută mult. Suntem primii din familia noastră care am ales cariera armelor. Am lucrat o bună perioadă de timp împreună, apoi drumurile s-au despărțit, fiecare a ales altă unitate, dar colaborarea nu s-a oprit niciodată. Soarta a făcut să participăm împreună la această misiune. Am găsit aici ceea ce mă așteptam, aveam multe informații atât de la fratele meu geamăn, cât și de la colegi. S

unt foarte mulțumit de modul cum se desfășoară lucrurile aici. Povestea despre frăția “Jderilor” vine din copilărie, din trilogia istorică a lui Sadoveanu și ne caracterizează pe toți militarii nemțeni. Acest batalion are ca emblemă jderul, animal reprezentativ pentru zona de unde provine unitatea noastră”.