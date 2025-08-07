Monden Povestea românului care l-a adus pe Michael Jackson în România: Am plâns atunci







Marcel Avram, impresarul care l-a adus pe Michael Jackson în România, este un nume esențial în istoria muzicii internaționale. Născut la 1 martie 1938 în Timișoara, într-o familie de origine greacă și evreiască, el a devenit prin decenii unul dintre cei mai cunoscuți promoteri și impresari muzicali la nivel mondial, notorietatea sa a depășit de mult granițele țării natale

Emigrat împreună cu familia la doar 10 ani (în 1948), Avram a locuit în Israel, apoi în Franța, finalizându-și parcursul în Germania. Aici, în 1970, a înființat compania Mama Concerts. Ulterior, afacerea a fuzionat cu Lippmann & Rau, devenind Mama Concerts und Rau — agenția responsabilă pentru multe turnee internaționale celebre.

Povestea lui Avram cu Michael Jackson începe în anii ’70, când MJ era doar un copil supervedetă în trupă Jackson Five. Avram l-a urmărit în concertul din Germania și, de atunci, a început o colaborare strânsă ce a durat aproximativ 20 de ani — timp în care a fost producător, agent și promoter al megastarului. El a fost cel care a reușit să-l aducă pe Michael Jackson în România.

Concertul din 1992 rămâne cel mai memorabil: după Revoluție, Michael Jackson a venit în România, la București, într-un eveniment ce a adunat peste 70.000 de oameni. Avram povestește că pregătirile dinainte l-au îngrijorat: România era percepută ca o țară imprevizibilă. Marele artist a fost întâmpinat de Ion Iliescu.

Însă succesul a fost răsunător — reacția publicului a fost „senzațională”, iar Avram a mărturisit emoționat: „Am plâns atunci, România era țara mea”.

Concertul a fost difuzat mondial prin HBO, drepturile de transmisiune fiind vândute la o sumă record de 21 de milioane de dolari. Culmea, nici Avram, nici Jackson nu au câștigat bani din acel concert — gestul a fost un dar pentru România.

A doua vizită a regelui pop la București a avut loc în 1996, o revenire care a reconfirmat legătura specială dintre Avram și Jackson. Deși ulterior au apărut tensiuni contractuale, inclusiv un proces câștigat de Avram pentru concerte neonorate în Australia (în valoare de 7 milioane $), relația lor a rămas de referință.

După concertul lui Michael, Avram a continuat să facă imposibilul: a adus în România legende precum Rod Stewart, Eros Ramazzotti, Joe Cocker, Scorpions, Leonard Cohen, dar și festivaluri de amploare precum Rock the City (cu Limp Bizkit, ZZ Top etc.)

În ultimii ani, a organizat concerte cu artiști contemporani: Rihanna, Justin Bieber, Miley Cyrus, Lady Gaga, Alicia Keys, Usher, Sting, Depeche Mode, Bon Jovi, Eric Clapton, Iron Maiden, Bruce Springsteen și alții.

Pentru meritele sale internaționale, Avram a primit distincții precum Crucea Federală a Meritului din Germania (1991), titlul de Promoter of the Year în SUA (1995) și LEA Lifetime Achievement Award (2006) — fiind considerat „singurul promotor român care a organizat vreodată turnee mondiale”.

Cu toate acestea, viața sa profesională nu a fost lipsită de obstacole: în 1997, Avram a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare în Germania pentru nereguli fiscale. A fost eliberat condiționat după un an și a returnat decorarea primită drept protest față de cum a fost tratat.

Chiar dacă s-a impus pe scena internațională, Avram a rămas mereu mândru de originile sale: „Mă consider cetățean al planetei, dar cu mândrie spun că sunt român”, declara el într-un interviu.