Povestea omului care a făcut ocolul Pământului în 27 de ani. Care a fost cel mai greu moment al aventurii sale

Karl Bushby avea 29 de ani când a plecat din Hull, orașul său natal din Anglia, pentru o aventură fără precedent. Cu doar 500 de dolari și câteva echipamente de supraviețuire, acesta și-a propus să facă ceva ce nimeni altcineva nu reușise: să parcurgă pe jos un traseu continuu în jurul lumii.

Călătoria, pe care a numit-o „Expediția Goliat”, a început în 1998 în Punta Arenas, Chile, aproape de capătul sudic al Americii de Sud. Drumul l-a dus prin Americi, Asia și Europa, cu scopul final de a se întoarce acasă, în Marea Britanie.

„Obiectivul a fost pur și simplu să ajung acasă fără ajutorul vreunei forme de transport”, a declarat Bushby într-un interviu pentru emisiunea Make It difuzată de CNBC.

Pe parcursul acestei aventuri, Bushby și-a impus două reguli stricte: să se deplaseze doar pe jos sau, atunci când era nevoie, să înoate, fără a folosi vreun mijloc de transport, și să nu se poată întoarce în Hull decât dacă reușește să facă tot drumul pe jos.

„La început păreau două reguli simple, dar, odată ce aceste reguli se lovesc de realitatea lumii reale, lucrurile pot deveni extrem de complicate, mai ales când vine vorba de vize, guverne și regimuri dificile și unele dintre granițele controversate pe care a trebuit să le traversez”, a povestit bărbatul britanic.

Deși a înfruntat nenumărate provocări fizice, cea mai mare lecție pe care Bushby a învățat-o nu a avut legătură cu durerea sau rezistența fizică.

„Dacă m-ai întreba care a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut în ultimii 27 de ani – fără îndoială, acesta a fost să pierd femeile de care m-am îndrăgostit. Asta este cel mai greu lucru cu care te vei confrunta… Partea fizică – durerea e ușoară, suferința e altceva. Cele mai fericite momente au fost atunci când eram în acele relații. Când ești cu cineva”, subliniază el.

Bushby a realizat, de-a lungul aventurii sale, că bunătatea oamenilor depășește granițele și culturile. Oriunde a ajuns, acesta a întâlnit persoane dispuse să-i ofere ajutor.

„Nici măcar nu vorbiți aceeași limbă, așa că totul se reduce la zâmbete și încuviințări din cap, iar apoi te trimit mai departe… Este o poveste după alta, în fiecare cultură, în fiecare țară”, afirmă el. „Lumea aceasta este mult, mult mai prietenoasă și mai bună decât pare”, subliniază bărbatul.

După ce a parcurs în medie câte 30 de kilometri pe zi și a înfruntat numeroase obstacole neașteptate, Bushby se află acum în Europa și speră să-și încheie călătoria și să se întoarcă acasă în acest an.

Aventurier din fire, Bushby obișnuia în copilărie să exploreze împreună cu fratele său până seara, înainte de cină. Crescut într-o familie cu tradiție militară, a fost inspirat de tatăl său, care a servit în armata britanică. La 16 ani s-a înrolat și el și a petrecut aproximativ 12 ani ca parașutist, înainte de a porni în expediția sa.

„Mi-am petrecut cei 12 ani în armata britanică așteptând să mergem undeva, unde, de fapt, nu am ajuns niciodată, în afară de Irlanda de Nord”, povestește el.

Într-o zi, acesta a trasat o linie imaginată pornind din Marea Britanie, trecând prin Europa și Asia, peste Siberia, Strâmtoarea Bering, America de Nord și până la extremitatea sudică a Americii de Sud, marcând astfel traseul pentru marea sa aventură.

„Odată ce am pus asta pe hartă, parcă nu mai exista cale de întoarcere… ți se ridică părul pe ceafă”, își amintește bărbatul.

În 1998, Bushby a părăsit armata britanică pentru a porni în aventura vieții sale. A zburat inițial cu un avion militar din Marea Britanie către Insulele Falkland, apoi a continuat cu un zbor civil până în Punta Arenas, orașul care avea să devină punctul de start al expediției sale.

„Prima zi în care pășești pe drum este una memorabilă, pentru că în acel moment ești foarte departe de casă. Ai ars toate punțile. Le-ai spus tuturor că mai degrabă ai muri decât să te întorci acasă. Ai cam 500 de dolari americani în buzunar, niciun sprijin, nicio idee despre cum va funcționa totul, doar o credință absolută că, într-un fel sau altul, vei reuși. Și ești pe un drum de aproximativ 36.000 de mile, cu foarte puțină înțelegere despre ce urmează. Adică… ești mai departe decât o misiune umană către Jupiter în acel moment”, subliniază el.

În cei 27 de ani de călătorie, Bushby a trecut prin experiențe extreme. A traversat periculosul Darién Gap din America Centrală, a fost reținut de autoritățile ruse și închis în Panama, a fost la un pas de a îngheța în Alaska și a înotat peste Marea Caspică timp de 31 de zile.

Pe lângă acestea, a existat și momente când a mers zile întregi fără mâncare, după ce parcurgea distanțe uriașe pe jos. S-a bazat deseori pe ajutorul medical oferit de străini și a petrecut numeroase nopți singur, în corturi montate pe marginea drumului.

„Psihologia foamei este interesantă. Nu este ceva cu care majoritatea dintre noi suntem obișnuiți. Când nu ai nicio idee de unde va veni următoarea masă, devii pur și simplu obsedat de găsirea a ceva de mâncare. Vezi mâncare peste tot – fiecare umbră, fiecare piatră pare ceva ce ai putea mânca. Ajungi să alergi de colo-colo, urmărind halucinații de cele mai multe ori”, mai spune acesta.