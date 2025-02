EVZ Special Povestea Global Archive Management, compania care face bani din arhivarea documentelor. Video







Ne aflăm într-o epocă a digitalizării și a inteligenței artificiale. Totuși, nu putem renunța atât de ușor la metodele clasice, la modul în care a funcționat și va funcționa în continuare lumea de acum încolo. Noua ediție a podcastului „Picătura de business” difuzat pe canalul de Youtube „Hai România” l-a adus în atenția publicului pe Ștefan Ecxarcu, director general al companiei Global Archive Management (GAM). Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor șef Revista Capital, a avut în prim plan povestea companiei care activează în industria de arhivare, dar și provocările cu care se confruntă acest sector.

Compania activează pe piață din anul 2000 și a reușit să-și construiască o bază de clienți solidă. Potrivit datelor, cifra de afaceri a companiei Global Archive Management în 2024 s-a ridicat la 4 milioane de euro.

Începuturile Companiei

Compania și-a început activitatea în anul 2000, fiind una dintre primele firme care au prestat servicii de arhivare pe piața românească. Ulterior, din 2006, s-a schimbat conducerea, business-ul fiind achiziționat de oameni de afaceri din Olanda. De atunci, compania activează sub numele de Global Archive Management. Ștefan Ecxarcu, actualul director general, a început colaborarea cu GAM în 2014. Acesta a avut un parcurs profesional interesant. A activat în IT și telecom, însă dorința de dezvoltare a sa pe partea de antreprenoriat l-au făcut să ajungă în domeniul arhivării.

„Am intrat în antreprenoriat în IT. Atunci, am văzut o oportunitate foarte interesantă în migrarea spre arhivare. M-am întâlnit și cu partenerii pe care îi am acum în business. Arhivarea cu IT-ul par să fie domenii separate, dar acum se reunesc din ce în ce mai mult. Încă de atunci, am văzut multe posibilități de adoptarea unor tehnologii în arhivarea documentelor.

Pe atunci, aveam un business al meu pentru servicii de suport IT externalizat, dar în arhivare având și doi parteneri, era un potențial mult mai mare de dezvoltare, de creștere. Mai mult decât atât, piața IT este foarte concurențială. Am văzut-o ca o oportunitate bună de a ajuta la dezvoltarea domeniului arhivării, într-o piață în care nu erau atât de mulți concurenți”, a explicat Ștefan Ecxarcu.

Provocări și dificultăți

Orice început vine la pachet cu noi provocări. Acesta a fost și cazul lui Ștefan, care a intrat într-un domeniu despre care nu avea cunoștințe aprofundate. „Recunosc, prima dată când am citit Legea Arhivelor Naționale, n-am înțeles nimic. Nu știam despre ce este vorba și ce vrea de la mine. Mi-a luat ceva timp până am înțeles la ce se referă fiecare aspect. Legislația a fost o provocare. Pentru a depăși acest lucru, am făcut și un master în arhivistică, tocmai să ajung și eu să știu la fel de bine ca cei din industrie. A mai fost un lucru care în primă fază nu m-a ajutat. Am intrat în industrie când aveam vreo 31-32 de ani și atunci, față de ceilalți jucători din piață, eram văzut prea tânăr ca să înțeleg arhivarea”, spune directorul general.

Piața arhivării

Potrivit invitatului, în prezent există 10-12 mari jucători în piața de arhivare din România. De asemenea, există un total de 400 de companii care activează în acest sector la nivel național. Din punct de vedere al capacității de depozitare, Global Archive Management se află în top 3 la nivelul pieței. Compania are în prezent o capacitate de depozitare de 1.300.000 de cutii, care duce la 420 de kilometri de arhivă. La nivel de spațiu, compania deține cinci depozite destinate arhivelor de documente.

În prezent, GAM are 1.050.000 de cutii depozitate. De asemenea, compania înregistrează o creștere de aproximativ 30 de kilometri de arhivă pe an, iar în jur de 5 kilometri de arhivă este distrusă anual ca urmare a expirării documentelor.

„Avem cinci depozite în aceeași locație, cu suprafețe variate. Avem aproximativ 10.000 m². Ultimul dispozitiv pe care l-am construit ne-a costat în jur de 2 milioane de euro. Avem investiții și în software și infrastructură, care au ajuns la suma de 12 milioane de euro de la înființarea companiei. Deja am început să ne extindem la nivel național și am închiriat acum un depozit în Timișoara. Ne dorim să dezvoltăm și zona respectivă. Avem clienți peste tot în țară. Noi, logistic, putem să facem față oricărui proiect. Putem să luăm de oriunde din țară arhivă. În anumite situații, lucrăm și prin parteneriate cu anumite firme de arhivare locală pentru a face lucrurile mai eficient sau pentru a putea răspunde mai prompt. Dar noi putem să preluăm de peste tot din țară și avem clienți de la Satu Mare până la Constanța”, spune Ștefan.

Planuri de dezvoltare

GAM dorește să își extindă depozitele și în alte orașe, iar primul pe listă este Timișoara. Această nouă amplasare face parte din strategia companiei de expansiune la nivelul țării. „Ca strategie de dezvoltare, prima dată am început să construim echipe de vânzări în diferite orașe din țară. În Timișoara, echipa a avut rezultate foarte bune și are sens să investim și în facilități de depozitare. Sunt și alte orașe pe care le avem un plan, dar mergem mai departe în funcție de potențialul pieței și al clienților de acolo”, a precizat directorul general GAM.

În prezent, compania are în jur de 200 de angajați care se ocupă de prestări servicii, de logistice, cât și de vânzare sau promovare. Anul 2024 a adus pentru GAM o cifră de afaceri de 4 milioane de euro. De asemenea, în 2024, s-a atins un profit de 11%. Pentru 2025, antreprenorul a precizat că există perspective de creștere.

„Ca obiectiv, în 2025 urmărim o creștere de aproximativ 20%. Dacă țintim acolo, poate nu reușim să ajungem fix la 20 %, dar măcar reușim să avem o creștere. Nu este exclusă o creștere a industriei, pentru că sunt în continuare companii care nu au externalizat arhiva. În plus, și serviciile de digitalizare sau de integrare a inteligenței artificiale în procesul de arhivare vor ajuta. Avem o strategie în mai multe direcții, pe mai multe planuri de creștere, atât prin intensificarea eforturilor de vânzare, cât și prin diversificarea portofoliului de servicii”, a adăugat Ștefan Ecxarcu.