Chiar și-așa, Gina Pistol a planificat evneimentul care le va marca viața.„Plângeam de dorul său… Mi-a fost dor, 2 luni… E prima oară în viața mea când mi-a fost dorul ăla mare de casă, de omul drag…”, spunea Gina la XNS.

”Eu sunt bine cum sunt (n.r. nemaritată). Am vorbit cu el despre nuntă. Eu nu mă grăbesc, cred că doar mama. La câte ședințe foto în rochie de mireasă am avut… Când mă voi mărita, voi face o petrecere în aer liber, fiecare vine imbrăcat cum vrea. Voi face un grătar fără mici! Fac 39 de ani, dar nu am nicio problemă că sunt nemăritată la vârsta asta!”, spunea Gina în 2019.

Coana Mița, bucătăreasa care a luat parte la ”Poftiți la Nea Mărin”, în iulie 2018, a spus: „Mă chemi la nunta ta, Gina? Cum dacă?! Că ești aproape… Ce să mai vezi?! De azi îl cunoști pe Smiley? Ce să mai vezi? Nu îți place de el? Mie îmi place și când îl văd la televizor, dar să-l am lângă mine”.