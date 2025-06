Social „Într-o zi voi alerga, mamă!”. Povestea de viaţă a unei scriitoare în scaun cu rotile







Republica Moldova. O tânără scriitoare din Republica Molova, cu dizabilităţi locomotorii, se regăseşte printre debutanții Bookfest 2025. Pe lângă talent, oaspeții Salonului au fost impresionați şi de povestea de viaţă a tinerei.

Salonul de carte Bookfest 2025, organizat la București în perioada 28 mai-1 iunie, a adunat mai mulți scriitori și poeți din Republica Moldova, care și-au lansat noile apariții editoriale. Cătălina Boris Balan este unul dintre ei. Placheta sa de debut, “Într-o zi voi alerga, mamă!” a devenit oficial o mică parte din imensul univers al cărților.

Tânăra scriitoare, diagnosticată cu Paralizie Cerebrală Infantilă (PC) la patru ani

Cătălina are 29 de ani și s-a născut la Bălți. La patru ani, medicii o diagnostichează cu PC. Mergea destul de greu, fără sprijinul cuiva nu se putea deplasa. Din acest motiv n-a fost acceptată la grădinița cu predare în limba română. Copilul a fost nevoit să o frecventeze pe cea cu predare în limba rusă. Ea își amintește că încă de atunci trăia ura și disprețul celor din jur. Era arătată cu degetul și nu înțelegea de ce lumea avea o astfel de atitudine.

,,La școală lucrurile nu s-au schimbat. Părinții și buneii au fost oamenii care mi-au dat putere să cred în mine și să nu clachez. După absolvirea liceului, am mers la Universitatea A.I. Cuza din Iași, Facultatea Limbi Străine (română-engleză – n. r. ). Am absolvit-o. Sunt cu licență și masterat în studii americane”, ne povestește tânăra scriitoare.

Urcată în scaun cu rotile şi la 20 de ani, Cătălina a trebuit să accepte și la Universitate răceala și indiferența colegilor. Terapia ei erau cărțile și poezia. A început a înșira gânduri încă din anii liceului. Visa că anume la 20 de ani va debuta în lumea poeziei. Dar soarta i-a aranjat un pic altfel lucrurile.

A ales să facă psihologie

Cătălina este acum studentă la facultatea de psihologie a Universităţii de Stat din Moldova (USM). Până la sfârşitul lunii curente urmează să susțină teza de licență. Tema tezei îi este foarte apropiată - Relația dintre stima de sine și adaptarea psihosocială la persoanele cu dizabilități locomotorii. Licența cuprinde și o cercetare, la care au participat 51 de persoane cu dizabilități locomotorii și vizează diverse aspecte ale oamenilor cu nevoi speciale.

Viitoarea doctoriță de suflete a declarat pentru Evenimentul Zilei că a ales psihologia pentru a schimba mentalitatea societății asupra persoanelor cu dizabilități. ,,Fiecare este o personalitate. E timpul ca lumea să accepte deja acest lucru”, menționează Cătălina.

Ziua în care marele vis a devenit realitate

Cartea “Într-o zi voi alerga, mamă!”, la fel ca și autoarea, a trecut în cei nouă ani prin mai multe transformări.

,,Am crescut împreună cu ea. Toate cele 69 de poezii au suportat modificări. Trebuia să conturez exact tema despre mi-am propus să vorbesc. În lumea poeziei de la noi am pășit atunci când am mers la o lansare de carte de-a scriitoarei Radmila Popovici. Tot acolo l-am cunoscut și pe Dumitru Crudu. El mi-a devenit mentor și grație lui cartea a fost editată și lansată la Bookfest”, spune Cătălina.

Dumitru Crudu, mentorul tinerei scriitoare: ,,O poezie absolut diferită!"

Scriitorul Dumitru Crudu, ,,complice" la realizarea marelui vis al tinerei scriitoare, spune că poezia ei este diferită față de poezia tuturor tinerilor poeți de astăzi. “Ea semănă cu scriitorul român Max Blecher. Cel care a scris ,,Inimi cicatrizate" și ,,Întâmplări în irealitatea imediată". Poeta Cătălina Balan își asumă handicapul pe care îl are. Şi poezia ei pleacă de aici. E o poezie în care ea descrie această infirmitate; e o poezie pe care și-o asumă și luptă cu ea. E o poezie pur și simplu răvășitoare. Despre cum e să trăiești cu acest handicap.

Povestește despre dragostea celor apropiați, despre iubirea ei față de bărbații pe care i-a întâlnit. Handicapul nu a încurcat-o să iubească și să fie iubită. E un vers despre cum un om poate să trăiască intens viața chiar și cu un handicap”, subliniază Dumitru Crudu.

Poeta și prietena Cătălinei, Radmila Popovici, a încurajat-o încă de la început. ,,E miraculos cum, prin cuvintele celuilalt, poți să devii chiar tu celălalt. Zbuciumul, căutările, popasurile și revelațiile... Lumina și pacea. Le-am simțit ca pe ale mele. Am mers, vers cu vers, alături de autoare, pe drumul spiritual al unei ființe pure, neobosite, curajoase și senine. Și mi-am răspuns la întrebări care se conturau pe parcurs, uitate în rutină”. Acesta este mesajul pe care Radmila îl transmite celor care vor să îi cunoască versul și sufletul Cătălinei.

Tânăra poetă visează că într-o bună zi va alerga. Ea știe că minunile se întâmplă atunci când crezi în ele.

În scurt timp cartea urmează să fie lansată la Chișinău și la Bălți.