Povestea de iubire a unui fotbalist a devenit celebră. La trei zile de la cererea în căsătorie, relația s-a încheiat

Povestea de iubire a unui fotbalist a devenit celebră, după ce și-a cerut partenera de soție pe stadion, în fața suporterilor, însă la trei zile de la acest moment relația lor s-a încheiat.

Derrickson Quiros și-a cerut iubita de soție pe stadion, după meciul cu Deportivo Marquense, surprinzându-i pe suporteri. Fotbalistul de la Club Xelaju MC a trăit un moment important alături de partenera sa, la finalul meciului.

Cu toate acestea, în doar trei zile de la cererea în căsătorie, Derrickson Quiros a anunțat că s-a despărțit de iubita sa. Fotbalistul a confirmat că nu mai formează un cuplu cu tânăra pe care o ceruse de soție.

Fotbalistul nu a explicat motivele care au dus la despărțire. Derrickson Quiros a anunțat că își va concentra atenția asupra carierei. Anunțul i-a surprins pe fani, având în vedere că, cu doar câteva zile înainte, sportivul își sărbătorise logodna alături de iubita sa.

„Da, este adevărat că relația mea (logodna) s-a încheiat. A fost o situație personală dificilă, ca orice despărțire, dar prefer să o gestionez cu respect și maturitate. Acum mă concentrez pe cariera mea, pe echipa mea și pe continuarea dezvoltării ca persoană”, a spus acesta.

Fosta iubită a lui Derrickson Quiros este cunoscută pe rețelele de socializare drept „La Tica Feliz” și a publicat un mesaj cu subînțeles după despărțirea de fotbalist. Wendy Nicole, pe numele ei real, nu a oferit detalii despre motivele despărțirii de fotbalist. Ulterior, ea a șters fotografiile în care apărea alături de Derrickson Quiros.

„În cele din urmă, nu va exista niciodată un răspuns mai bun decât tăcerea”, a spus aceasta.