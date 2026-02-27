Îți poți păstra numele după divorț fără acordul fostului soț. Legea a trecut de Senat

Senatul schimbă regula numelui după divorț. Senatul României a adoptat un proiect de lege care aduce modificări importante în Codul Civil privind dreptul de a păstra numele după divorț, a anunțat Alina Gorghiu, președintele PNL Argeș, pe Facebook.

Noua reglementare permite persoanelor divorțate să își păstreze numele purtat în timpul căsătoriei fără a mai fi nevoie de acordul fostului soț, ceea ce reprezintă o schimbare semnificativă în procedura de divorț la notar, în special atunci când singurul punct de conflict este alegerea numelui.

Inițiatoarea proiectului, Alina Gorghiu, președintele PNL Argeș, a explicat că legea urmărește să recunoască dreptul fiecărei persoane de a decide asupra identității sale după încheierea căsătoriei.

Proiectul a primit raport favorabil cu amendamente din partea Comisiei juridice a Senatului și a fost adoptat în plen. Practic, schimbările propuse modifică articolele 375, 376 și 383 din Codul Civil, clarificând că fiecare persoană divorțată poate decide singură ce nume dorește să păstreze.

În lipsa unei opțiuni exprimate, numele purtat pe parcursul căsătoriei rămâne automat. Această prevedere deblocă situațiile în care procedura divorțului era întârziată din cauza dezacordului asupra numelui, permițând notarilor să finalizeze mai rapid actele.

Alina Gorghiu a declarat că măsura legislativă este punctuală, dar cu efect practic semnificativ. Ea aduce „mai puțină birocrație, mai puține procese inutile și mai mult respect pentru identitatea fiecărei persoane”, a afirmat liderul PNL Argeș.

De asemenea, Gorghiu a menționat că legea vine în sprijinul persoanelor care doresc să evite complicațiile juridice legate de schimbarea numelui și să păstreze controlul asupra propriei identități după divorț.

Următorul pas legislativ este examinarea proiectului în Camera Deputaților, care deține rolul de for decizional. Adoptarea finală ar putea standardiza practicile legale privind numele după divorț și ar putea reduce conflictele între foști parteneri, simplificând în același timp procedurile notariale.