Povestea copilului de șapte ani care și-a condamnat mama la închisoare pe viață: Mi-a ucis sora

În 2008, un băiețel de doar șapte ani din Florida, AJ Hutto, a depus mărturie într-o sală de judecată din Florida și a spus juriului că și-a văzut mama înecându-și sora în piscină.

În februarie 2008, declarația băiețelului a dus la condamnarea mamei sale, Amanda Lewis, la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate, pentru uciderea fiicei ei de 7 ani, Adrianna. Acum, la 24 de ani, AJ Hutto a scos noi detalii la iveală.

„E vinovată sută la sută. Susțin fiecare cuvânt pe care l-am spus atunci”, a declarat acesta. Despre sora lui, AJ a spus: „Eram cei mai buni prieteni”. Își amintește copilăria trăită cu mama lui biologică ca fiind una marcată de „întuneric, traumă și abuz fizic”.

De multe ori, spune AJ Hutto, bătaia venea din senin. „Nici nu o vedeam venind. Ne lua prin surprindere”. Atât el, cât și sora lui Adrianna erau agresați fizic frecvent.

În ziua tragediei, temperaturile treceau de 38°C. Potrivit mărturiei băiatului din timpul procesului, Adrianna voia să se joace în piscină, iar mama lor nu a fost de acord. Momentul-cheie al procesului din 2008 a fost când AJ a fost rugat să explice un desen făcut de el, în care apăreau oameni în jurul piscinei.

„Acolo e mama... o omoară pe sora mea”, a spus el. Întrebat cum o face, AJ a răspuns: „Îi ține mâna peste față”. În desen, mama lor era reprezentată în afara piscinei, cu un braț întins spre Adrianna. AJ se desenase pe sine într-un copac, martor tăcut al ororii. Lângă schiță scrisese: „She Did” (Ea a făcut-o) și „To Bad” (Prea rău) – „A murit” și „A fost înfricoșător”, a explicat el în sala de judecată.

Astăzi, băiatul nu vrea să aibă niciun contact cu Amanda Lewis, pe care rareori o mai numește „mamă”. „E mai bine așa. Să nu se mai deschidă vechile răni... să nu se întoarcă toate emoțiile și traume la suprafață”, explică el.

Video from 2008 depicts 7-year-old A.J. addressing the court following accusations against his mother, Amanda E. Lewis, for the drowning of his half-sister, Adrianna.

On August 8th, 2007, Adrianna Elaine Hutto was found dead her family's pool.

Initially, the death was regarded… pic.twitter.com/hD3d4if5pS

— Morbid Knowledge (@Morbidful) April 16, 2024