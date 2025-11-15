Povestea controversată a lui Hetty Green, cea mai zgârcită femeie din lume

Hetty Green, supranumită „cea mai zgârcită femeie din lume”, rămâne una dintre cele mai fascinante figuri din istoria financiară americană. Născută în 1834 la New Bedford, Massachusetts, într-o familie prosperă, Hetty a moștenit nu doar avere, ci și o ambiție rar întâlnită, care a transformat-o într-o investitoare de temut și într-o legendă a economisirii și a avarității.

Fiica unui antreprenor de succes, Hetty a fost expusă încă de mică la afaceri și investiții. Tatăl său a insistat ca ea să învețe despre finanțe, drept și contabilitate – domenii considerate la acea vreme exclusiv masculine. Această educație riguroasă i-a permis să înțeleagă mecanismele pieței financiare și să dezvolte o strategie proprie, bazată pe cumpătare extremă și investiții prudente.

Pe măsură ce a crescut, Hetty Green a început să investească în proprietăți imobiliare, obligațiuni guvernamentale și companii industriale, reușind să-și crească averea până la valori considerate astăzi echivalente cu miliarde de dolari.

Spre deosebire de alți investitori din epoca sa, ea evita orice cheltuială inutilă, trăind într-o modestie aproape legendara. Există numeroase relatări despre hainele ei vechi și uzate, mâncarea simplă și evitarea luxului chiar și atunci când avea resurse nelimitate.

O poveste celebră spune că, deși poseda milioane, Hetty a mers pe jos pe străzile New Yorkului pentru a evita costul taxiurilor, și purta mereu haine uzate pentru a economisi bani. A evitat să-și plătească angajații mai mult decât considera necesar și negocia orice tranzacție până la extrem. Această reputație de zgârcenie extremă a atras atât admirație, cât și critici acerbe.

Pe plan profesional, Hetty Green a fost incredibil de respectată. A fost un investitor strategic, capabil să detecteze oportunități pe care alții le treceau cu vederea.

În timpul crizei financiare din 1873, a cumpărat active la prețuri de nimic, transformând pierderile altora în câștiguri personale. Într-o epocă dominată de bărbați, ea a reușit să-și impună autoritatea prin cunoștințele și priceperea sa, fără a se baza pe statut social sau pe influențe.

Viața personală a lui Hetty Green era la fel de neobișnuită. S-a căsătorit cu Edward Green, cu care a avut doi copii, dar și aici zgârcenia și disciplina ei financiară erau evidente. Deși posedau resurse considerabile, Hetty refuza să cheltuiască bani pe sănătatea familiei, ceea ce a dus la situații controversate, cum ar fi întârzierea tratamentului medical pentru fiul ei, provocând un scandal public.

Această combinație de geni financiar și comportament auster i-a consolidat reputația de „vrăjitoare a banilor” și a făcut-o o figură controversată în presa vremii.

Hetty Green a murit în 1916, lăsând în urma sa o avere imensă, estimată la aproximativ 100 de milioane de dolari la acea vreme. Moștenirea ei nu este doar financiară: a demonstrat că femeile pot deține și gestiona averi imense într-o societate care le marginaliza, redefinind rolul lor în lumea afacerilor.

În același timp, povestea ei servește ca un studiu asupra extremelor zgârceniei și asupra modului în care obsesia pentru bani poate afecta relațiile personale.