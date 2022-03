Poți afla câți bani vei câștiga de-a lungul vieții. Ce spune lungimea degetelor despre tine

Lungimea degetelor poate fi un semn la cât de mult testosteron – hormonul sexual masculin – ai în organism. Testosteronul joacă un rol destul de crucial în dezvoltarea bebelușului și determină cât de lungi va avea degetele arătător și inelar ca adult. De asemenea, este responsabil pentru masculinizarea structurilor creierului și, prin urmare, a comportamentului și – fără surprindere – a genialelor.

Data viitoare când ești la o întâlnire, nu te uita în ochii celeilalte persoane – verifică-i mâinile. Cu cât degetul arătător este mai scurt în raport cu degetul inelar, cu atât este mai probabil să fi fost expuși la niveluri mai mari de testosteron și pot fi mai predispuși la a înșela. Psihologii de la Universitatea Oxford și Universitatea Northumbria au studiat 600 de bărbați și femei din Marea Britanie și SUA, analizând legătura dintre forma mâinii și promiscuitate.

Studiul pentru revista Biology Letters a constatat că oamenii tind să se împartă în două grupuri – cei care sunt mai înclinați să rămână în relații și alții care doresc să încerce o mulțime de parteneri. Deși oamenii de știință nu l-au putut folosi pentru a prezice fidelitatea tuturor, au descoperit că bărbații și femeile erau în general mai predispuși să trișeze dacă au degetele arătător puțin mai lungi.

Femeile au fost făcute de multă vreme să creadă că verificarea mărimii pantofilor unui bărbat a fost cel mai bun ghid pentru lungimea bărbăției sale. Dar se pare că am căutat în locul greșit tot timpul. Potrivit unui studiu din Asian Journal of Andrology, bărbații ale căror degete inelare sunt mai lungi, în comparație cu degetele arătător, tind să aibă penisuri mai mari. Pentru a investiga această legătură, medicii sud-coreeni au măsurat indexul – sau degetul arătător – de pe mâna dreaptă a 144 de voluntari bărbați cu vârsta de 20 de ani și peste.

De asemenea, au măsurat lungimea degetului inelar – sau al patrulea – al fiecărui bărbat. Ei au descoperit că bărbații care aveau un mic decalaj între lungimea inelului și cifrele, precum Simon Cowell sau Justin Bieber, aveau tendința de a avea penisuri mai mari. Cei cu diferențe mai mari, precum Donald Trump, tindeau să fie mai puțin înzestrați.

Avantajele bărbaților care au degetul inelar mai lung

Dacă ești un bărbat care speră să seducă o femeie cu un corp superb la următoarea ieșire în oraș, este posibil ca șansele tale să fi fost deja decise. Bărbații cu degete inelare lungi, precum Brad Pitt, au de patru ori mai multe șanse să ajungă cu un partener cu o talie subțire și piept proeminent. Cercetătorii de la Colegiul Medical al Universității Jagiellonian din Polonia s-au uitat la mâinile a 50 de tineri în relații pe termen lung și au măsurat statisticile vitale ale partenerilor lor.

Ei au descoperit că bărbații cu degetele inelare mai lungi decât arătătoarele tind să aibă parteneri cu figuri clasice de clepsidră. Acest lucru se datorează probabil și pentru că s-a descoperit că nivelurile ridicate de testosteron fac ca fețele masculine să fie mai simetrice și mai atractive pentru sexul opus, oferindu-le mai multe șanse de a atrage un partener cu proporții care au indicat de obicei fertilitatea. Potrivit studiului din revista Personality and Individual Differences: „Rezultatele noastre sugerează că mediul prenatal al bărbaților are un impact asupra probabilității de a fi într-o relație cu o femeie mai atractivă și probabil mai fertilă”.

Cercetătorii au descoperit că tinerii sportivi de sex masculin cu degete inelare lungi, în comparație cu degetele arătător, aveau și mai multă putere pulmonară. O teorie este că expunerea mai mare la testosteron poate stimula dezvoltarea plămânilor unui copil pe viață, îmbunătățind cât de bine corpul lor utilizează oxigenul. La cei mai buni alergători, ei au descoperit că degetele lor inelare puteau măsura cu un centimetru mai mult decât degetele arătător. Un efect similar a fost observat și la femei. Un studiu separat al radiografiilor feminine din British Journal of Sports Medicine a constatat că femeile mai sportive aveau degetele inelare mai lungi decât degetul arătător.

Dacă doriți un indiciu cu privire la un bărbat este destinat să aibă venituri mari, verificați-i mâinile. Pentru un studiu din Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii au măsurat mâinile drepte a 44 de comercianți bărbați de pe bursă, unii care au câștigat până la 4 milioane de lire sterline în oraș. Peste 20 de luni, ei au descoperit cum comercianții cu degete inelare mai lungi au câștigat de 11 ori mai mult decât cei cu degete inelare mai scurte. Cercetătorii cred că, datorită expunerii mai mari la testosteron, ei au fost mai încrezători, mai fericiți și și-au asumat riscuri, potrivit The Sun.