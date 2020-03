Situația este la limită și, deocamdată, nimeni nu vine cu o soluție. Furnizorul serviciilor, Poșta Română, refuză să mai livreze pensiile şi alocaţiile la domiciliile persoanelor aflate în carantină. În același timp, legea îi obligă pe acești oameni să nu își părăsească domiciliul.

Sunt familii întregi plasate în izolare la domiciliu și care au fost lăsate fără hrană, informează România Tv. Un astfel de caz este la Târgu Jiu, unde doi soți, aflați în izolare de câteva zile, au fost scoși de pe lista persoanelor care primesc hrană la domiciliu.

Primarul orașului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a explicat la Tele3 care este procedura.

„Noi, în fiecare zi, și asta am cerut Serviciului pentru situații de urgență din cadrul Primăriei. Primim o adresă, sub semnătura celor care reprezintă DSP, cu numărul de persoane care, din punctul de vedere al DSP, se mai află în această situație de izolare la domiciliu. Pe baza acelei adrese și în baza proiectului de hotărâre votat de către membrii Comitetului pentru situații de urgență local, trimitem alimentele, în limita a 100 de lei. Vreau să vă spun că acum trei zile aveam pe acea listă 108 persoane, ieri am avut 71 de persoane, astăzi am primit o adresă pentru pentru 65 de persoane. Deci nu putem livra alimente decât pe baza adreselor înaintate de DSP și așa mi se pare normal. Obligația noastră ca autoritate este să le asigurăm acelor oameni cele trei mese”, a adăugat Romanescu.

