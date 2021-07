Cetățenii din Germania îi bat obrazul lui Armin Laschet, potențial viitor succesor al Angelei Merkel în funcția de cancelar federal, în plină campanie electorală. Atitudinea sa, din cadrul unei vizite într-una dintre zonele distruse de valurile agresive de apă, a stârnit indignare printre cetățenii Germaniei.

Aceștia pun la îndoială caracterul politicianului, mai ales în contextul în care Laschet este premier al landului Renania de Nord-Westfalia (vest), unde zeci de oameni au murit, ca urmare a inundațiilor.

Aflat într-o vizită în oraşul Erftstadt (vest), distrus de inundaţii, Armin Laschet a fost surprins de camerele de filmat izbucnind în râs în timpul unui discurs al președintelui Frank-Walter Steinmeier.

30 de secunde a durat momentul de amuzament al potențialului viitor cancelar al Germaniei, însă l-a costat mult. Cetățenii pun la îndoială caracterul acestuia și i-au atras atenția pe rețelele de socializare cu privire la atitudinea sa.

Înregistrarea video a fost filmată de postul de televiziune local WDR și a fost difuzată de sute de ori pe Twitter, sâmbătă, stârnind furia numeroșilor internauți, dar și a politicienilor.

NRW-Ministerpräsident @ArminLaschet hat sich in #Erftstadt betroffen gezeigt vom Leid in der Unwetter-Katastrophe. Während Bundespräsident Steinmeier an die erinnert, die vieles verloren haben, ist Laschet im Hintergrund scherzend zu sehen. Das sorgt für Empörung. #LaschetLacht pic.twitter.com/JkieLLLVel

— WDR aktuell (@WDRaktuell) July 17, 2021