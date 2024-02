Porci modificați genetic pentru transplanturi de organe la om, creați în Japonia

Echipa de cercetători din domeniul xenotransplantului, adică transplantul unui organ provenit de la un animal, a anunțat nașterea a trei porci modificați genetic duminică, cu scopul de a produce celule și organe pentru transplanturi la oameni.

Potrivit companiei, Japonia se confruntă cu o lipsă de donatori de organe, iar în ultimii ani doar aproximativ 3% dintre cei care au solicitat un transplant au avut acces la unul.

Această situație „sporește așteptările în ceea ce privește utilizarea xenotransplanturilor în practica clinică”.

„Sperăm să folosim acest lucru ca o oportunitate de a lua în considerare provocările transplanturilor de organe umane”, a declarat fondatorul PorMedTec, omul de ştiinţă Hiroshi Nagashima.

Acești porci au fost obținuți prin clonare de la un alt exemplar dezvoltat de eGenesis, care avea zece gene modificate pentru a reduce riscul de respingere a organului de către organismul uman beneficiar.

Folosind tehnologia de transfer nuclear al celulelor somatice, responsabile de dezvoltarea țesuturilor și organelor organismelor multicelulare, PorMedTec a creat purceii pentru a obține exemplare identice din punct de vedere genetic.

Ovulele fertilizate au fost implantate în uterul unei mame surogat, care a dat naștere celor trei porci printr-o intervenție chirurgicală de cezariană.

După ce se va confirma că exemplarele modificate s-au dezvoltat corespunzător, acestea vor fi livrate instituțiilor medicale din Japonia pentru a fi folosite în cercetări clinice.

