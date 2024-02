Japonia a lansat un nou submarin „Big Whale”. Este a patra navă din clasa Taigei. Video

Japonia se înarmează intens în eventualitatea unui conflict cu navele Chinei. Aceste submarine „Big Whale” au rolul de a vâna nave de război chineze în cazul în care izbucnește un război. Kawasaki Heavy Industries a lansat cel mai nou submarin în cadrul unei ceremonii la șantierul naval din Kobe, Japonia.

Japonia a lansat un nou submarin „Big Whale”

Numit JS Raigei (Balena Tunetului în japoneză), submarinul de atac diesel-electric este a patra navă din clasa Taigei, denumit „Balena mare”. Lansarea sa are loc aproape un an de la lansarea celui de-al treilea submarin din clasa Taigei, JS Jingei. Cu un timp record de construcție de aproximativ doi ani fiecare, Japonia a lansat un nou submarin din clasa Taigei în fiecare an începând cu 2020.

Această cadență de fabricație demonstrează hotărârea Japoniei de a-și moderniza flota de submarine. Dispunând de o serie de noi tehnologii și inovații, submarinele din clasa Taigei au fost concepute în mare parte pentru a se apăra de amenințarea foarte reală și tot mai mare reprezentată de marina chineză și se așteaptă să joace un rol esențial în vânătoarea navelor de război chineze în cazul izbucnirii unui război.

Flora Chinei deţine 59 de submarine

Actuala flotă a Chinei, care numără aproximativ 59 de submarine, include aproximativ 10 nave de atac din clasa Kilo modernizate, 12 tip 039 și 21 tip 039A. Flota mai include șase submarine de atac cu propulsie nucleară de tip 093/093A . Şase submarine cu rachete balistice cu propulsie nucleară tip 094.

În 2010, la un an după punerea în funcțiune a primului submarin din clasa Sōryū, Japonia a dezvăluit planurile de a-și crește flota de submarine de la 16 la 22 de nave. Militarii din Japonia au adoptat tehnologia bateriilor litiu-ion (Li-ion). Sunt capabile să stocheze de două ori mai multă energie decât bateriile cu plumb-acid.

Japonia. Sursa foto: Forța de autoapărare maritimă a Japoniei

Japonia intenționează să achiziționeze cel puțin șapte submarine Taigei

Japonia intenționează să achiziționeze cel puțin șapte submarine Taigei. Acestea vor înlocui submarinele din clasa Oyashio ale JMSDF. A fost primul submarin dezafectat anul trecut.

Cu un echipaj de 70 de persoane, clasa Taigei este construită și cu o secțiune destinată exclusiv pentru șase angajate de sex feminin. Submarinele au șase tuburi de lansare a torpilelor și sunt capabile să lanseze rachete antinavă UGM-84 Harpoon.