Într-o postare ironică, Victor Ponta prezintă în opt puncte, soluțiile prin care președintele Klaus Iohannis și Guvernul PNL doresc să repornească economia la încheierea stării de urgență.

„1. Am numit-o pe Viorica Dăncilă Prim Ministru dar nu știam că este de la PSD, așa că este de vină!;

2. Am învestit Guvernul Orban cu voturile PSD și am trecut Decretul privind Starea de Urgență tot cu voturile lor – dar nu știam că vor să vândă Ardealul ungurilor;

3. Am cerut voturile UDMR pentru Guvern și pentru Starea de Urgență dar nu știam că s-au înteles cu PSD să cumpere Ardealul;

4. Nu avem nicio soluție economică – dar asta este vina PSD care a votat un Guvern Orban fără să știe că acesta este total incompetent în domeniul economic;

5. Habar nu avem ce facem după 15 Mai – nici de ce ținem restaurantele închise, dar sigur asta este tot din cauza PSD și CCR;

6. Vindem în Străinătate muncitori, grâne și bușteni pentru că așa ne obligă CCR;

7. Împrumutăm miliarde în fiecare lună cu dobânzi uriașe tot din vina CCR (și a PSD);

8. Am rezolvat economia prin faptul că am blocat legile adoptate de Parlament prin care firmele românești și românii aveau un sprijin privind ratele la bancă, taxele la ANAF și plățile la utilități, este adevărat că am reușit acest blocaj cu ajutorul CCR – este clar însă că PSD a manipulat CCR să accepte contestația PNL contra propriilor legi”, arată Victor Ponta în postarea de pe Facebook.

Liderul Pro România concluzionează arătând că oamenii așteaptă de la președinte și de la PNL să guverneze țara și nu doar să lovească în PSD care nu îi încurcă cu nimic.

Orice om normal spune că s-a săturat de propaganda asta ieftină și că așteaptă de la Iohannis și PNL să guverneze țara – nu să tot bumbăcească PSD-ul care le votează tot și nu îi încurcă cu nimic; dar se pare că nu ai ce să ceri mai mult – doar atât este!”, a încheiat Victor Ponta.