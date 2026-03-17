Ponta mută disputa cu Țoiu în instanță. Fostul premier va depune plângere împotriva ministrului MAE

Victor Ponta va depune plângere penală împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, pe care o acuză de încălcarea legii și dezinformare în privința tratamentului aplicat minorilor români aflați în situații de risc în străinătate. Fostul premier PSD susține că a strâns deja documentele necesare pentru a acționa pe această cale, arată Gândul.

Întrebat când va depune plângerea, fostul premier a răspuns că va face acest pas săptămâna viitoare. El susține că autoritățile au mințit în scandalul repatrierilor.

„Este o hotărâre de guvern din 2004 care se referă exact la obligația statului român față de minorii neînsoțiți aflați în zone de conflict. Atenție, nu trebuie să fie pe nicio listă”, a arătat Ponta.

El a vorbit și despre rolul celor care ocupă funcția de consul în astfel de situații.

„Orice copil român care se duce acum în Ghana sau în Noua Zeelandă sau în Peru la consulat, consulul e obligat să-l ajute. Dacă e un copil minor, neînsoțit, aflat într-o zonă de pericol, e obligat să-l sprijine”, a continuat fostul premier

Victor Ponta a lansat critici și la adresa USR.

„Faptul că un partid parlamentar primește bani de la bugetul de stat, milioane de euro, ca să se războiască cu niște copii, arată că sunt niște scelerați. Asta arată că societatea românească a luat-o razna”, a mai spus el.

La scurt timp după izbucnirea scandalului, fostul premier a declarat că, după intervenția ministrului Oana Țoiu, Irina a fost singurul copil din grup abandonat în Dubai, fără cazare și fără zbor rezervat.

Ministerul Afacerilor Externe a negat acuzațiile privind ștergerea numelui Irinei Ponta de pe lista persoanelor repatriate, prin purtătorul de cuvânt Andrei Țărnea, care a declarat că o astfel de acțiune ar constitui infracțiune conform Codului penal.

De asemenea, ministrul Oana Țoiu a declarat că nu există înregistrări oficiale ale unei cereri de asistență pentru minora neînsoțită și nici notificări în aplicațiile de călătorii care să confirme prezența acesteia.

După ce a fost chemată să dea explicații în acest sens, Ţoiu a explicat că, în cazul repatrierii fiicei lui Victor Ponta, a existat o comunicare paralelă față de canalele oficiale, prin care un membru al personalului consular a purtat discuții separate de înregistrările formale.

„A existat o comunicare paralelă față de canalele oficiale. A existat personal consular care a dus o conversație separată de înregistrările formale care a dus la venirea unui minor în spațiul consular în afara programările raportate către centrală. Evident că aici lucrurile pot fi mult îmbunătățite”, spunea Oana Țoiu, înaintea ședinței din Parlament.