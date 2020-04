„Guvernamentala! Programul IMM Invest a fost demarat oficial de Ministrul Florin Citu in ziua de Vineri 17 Aprilie ora 10 ( si s-a blocat imediat – ministrul acuzand “atacuri din partea celor care critica Guvernul”) / insa Ordinul Ministrului Citu privind Programul IMM Invest a fost semnat pe 27 Aprilie – si publicat in Monitorul Oficial pe 28 Aprilie !!!

Conform legii poti sa pornesti procedurile legale doar in baza prevederilor Ordinului Ministrului publicat in Monitorul Oficial – pe 28 / tot ce a fost prezentat de Ministru intre 17 Aprilie si 28 ( cand s-a publicat Ordinul in MoF) a fost doar #CACEALMA ! Oricum, pana azi nu s-a semnat nicio conventie-cadru de credit cu nicio banca! Firmele aplicante trebuie sa semneze creditul cu banca ( Guvernul este doar garant pentru beneficiar)”, scrie Ponta, pe rețele sociale.

„Nu avea ordinul. Nu este semnată nicio convenţie cu nicio bancă. De abia ieri s-a publicat ordinul în Monitorul Oficial. Domnul Cîţu i-a escrocat. I-a pus pe 17 să depună dosarele. Nici nu l-a semnat… A fost semnat de secretarul de stat Sebastian Burduja”, a afirmat Ponta, la România TV.