Un nou atac îndreptat către PSD a fost lansat de un fost președinte al partidului. Victor Ponta, cel care în prezent conduce formațiunea Pro România, a afirmat că s-ar fi reîntors în PSD, în cazul în care ar fi constatat că lucrurile s-au schimbat în bine. Însă, ex-premierul crede că problemele din trecut se regăsesc și în prezent.

„Noul PSD e vechiul PSD. A, că nu mai e Dragnea? Nu! Dacă mi se părea că se schimba PSD-ul, ciocăneam la ușă… Vă rog să mă primiți, mi se pare extraordinar… Nu m-aș întoarce”, a afirmat Vitor Ponta. Politicianul a mai spus că:

„Sincer, eu cred că dincolo de problemele cu Justiția, cred că ar trebui să nu mai existe abuzuri și nu ar mai trebui ca Parlamentul să-i mai scape pe cei cu fapte penale. Da, ăsta e un lucru de bun simț. Problema e de guvernare. PSD a avut niște guverne bune și după aceea a avut niște guverne foarte proaste.

Dacă auzeam „domne, ne-am hotărât să nu mai promovăm proști în funcții publice”… Mă iertați că sunt atât de direct, dar e cazul să vorbim pe înțelesul tuturor. „Dacă nu mai promovăm proști în funcții publice”… A, că si PNL-ul face la fel, nu e niciodată o scuză. Din punctul meu de vedere ce face PSD-ul e problema lor. Cred că mai au multe de schimbat”, a mai spus Ponta la Digi 24.

Zilele trecute, Ponta lansa un alt atac în care includea și PNL-ul. El vorbea despre blaturile politice pe care partidul afla la Putere le are cu cel din Opoziție.

„Va spun eu, in numele alegatorilor social democrati : Opriți blaturile cu PNL! Haideti sa ii dam jos #Acum ! (…)

PSD a votat Guvernul Orban PNL si toate legile aberante ale acestuia/ PSD tine in viata acest guvern incompentent si corupt / acum au facut o Motiune de cenzura care apare si dispare ca Fata Morgana / iar „conservele” securiste care au votat in Noiembrie Guvernul Orban PNL sunt tot in conducerea PSD – gata sa mai vanda o data “la ordin” voturile pentru salvarea lui Orban!”, scria Ponta pe contul de Facebook.