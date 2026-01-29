Ponta îi duce dorul lui Băsescu: Era bun pentru vremurile astea. Mai dădea un cap în gură, plângea, se împăca, te pupa

Fostul premier Victor Ponta a declarat că scena politică internațională a intrat într-o etapă dominată de forță și confruntare directă, nu de discursuri și diplomație clasică. În acest context, Ponta afirmă că președintele României, Nicușor Dan, nu se încadrează în tipologia liderilor „prădători”, care reușesc să se impună într-o lume tot mai dură.

Victor Ponta a explicat că relațiile internaționale nu mai funcționează pe baza mesajelor elegante și a principiilor declarative, ci pe raporturi de putere.

„S-a dus vremea vorbelor mari, a discursurilor. Nu, e vremea prădătorilor. Trebuie să reziști în lumea asta. Nu ești tu o mare putere”, a afirmat fostul premier la Europa FM, referindu-se la modul în care Statele Unite, sub conducerea lui Donald Trump, își gestionează relațiile externe.

Întrebat dacă îl vede pe președintele Nicușor Dan capabil să joace acest rol dur pe scena internațională, Victor Ponta a evitat o critică directă, dar a subliniat lipsa unui profil de confruntare.

„Nu știu dacă este din filmul ăsta. El este președinte și ar trebui să aibă o echipă care să-i spună foarte clar cu cine ne întâlnim, ce așteptări au ei și ce așteptări avem noi. Pentru că, dacă nici nu ne băgăm, Trump o să ne țină minte”, a spus Ponta.

Fostul premier consideră că schimbarea de atitudine a Statelor Unite este una structurală și nu depinde de o singură administrație.

„Nu cred că lucrurile se vor schimba după ce pleacă Trump. America și-a redescoperit ideea de putere, una egoistă: acesta este interesul nostru. S-a terminat povestea cu polițistul bun. Nu mai este și nu va mai fi”, a afirmat el.

În acest context, Ponta a reiterat ideea că liderii moderați au tot mai puține șanse într-o lume dominată de forță.

Victor Ponta a făcut o comparație directă cu fostul președinte Traian Băsescu, pe care îl consideră mult mai adaptat acestui tip de confruntare politică.

„Astea sunt vremuri pentru unul ca Băsescu. Se ducea, se bătea cu ei, mai dădea un cap în gură, plângea, se împăca, te pupa și o lua de la capăt. Nu e o vreme în care cei cuminți și drăguți se pot impune”, a declarat Ponta.

Fostul premier a atras atenția și asupra relației României cu Statele Unite, pe care o consideră defazată politic.

El a amintit că România are în continuare un ambasador numit în perioada administrației Biden și a sugerat că ar fi fost nevoie de un mesaj politic mai puternic.

„Noi avem în continuare un ambasador numit de domnul Iohannis pe lângă administrația Biden. Înțelegeți cât suntem de defazați? Noul președinte ar fi trebuit să trimită un emisar cu acces real la cercul de decizie din America, o figură cunoscută, gen Nadia Comăneci sau Ion Țiriac”, a mai spus Victor Ponta.