Liderul Pro România acuză PSD că are înțelegeri secrete cu PNL și că preferă să lupte cu partidul său, decât cu guvernul liberal. Într-o postare pe Facebook, Victor Ponta a arătat că Pro România este singurul partid parlamentar care a votat împotriva învestirii guvernului Orban, în luna martie. El a precizat că parlamentarii săi au fost prezenți la votul pe moțiunea de cenzură, în vreme cei ai PSD au lipsit.

„Noi, cei de la Pro România, ne-am luptat în fiecare zi cu Orban și PNL, am votat și moâiunea de cenzur din februarie și am fost singurii care am votat ÎMPOTRIVA învestirii Guvernului Orban 2, în martie. Azi am fost prezenți toți 24 să votăm moțiunea de cenzură. Chiar dacă unii au făcut azi BLAT și au chiulit din plen, noi ne luptăm în continuare cu acest Guvern incompetent și corupt!”, a arătat Victor Ponta într-o postare pe care a publicat-o pe contul său de Facebook.

El acuză PSD că preferă să se lupte cu Pro România în loc să facă opoziție la PNL, iar pentru acest lucru cheltuie sume de bani.

„În acest timp, PSD plătește bani grei ca să lupte cu Pro România, scoate în față mici șmenari și valutiști timișoreni care spun că pesediștii s-au «îmbolnăvit» azi și nu au venit la Parlament că «i-a demobilizat Ponta». Iar PNL își bate joc de români în continuare exact cu sprijinul vânzătorilor și «conservelor» păstrate de Ciolacu în conducerea PSD – și cu banii de la buget cheltuiți de PSD pentru propaganda împotriva Pro România ( exact cum făcea și Dragnea în 2018 – 2019)!”, a mai arătat Victor Ponta.

El și-a ironizat foștii colegi de partid, din PSD, spunând că aceștia au reușit să se mobilizeze doar atunci când s-a votat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Sorin Grindeanu, însă nu și împotriva PNL.

„Din păcate PSD a reușit să se mobilizeze doar la moțiunea prin care l-au dat jos pe Grindeanu sau când trebuie să voteze pentru un Guvern PNL (ca în martie) sau legile stupide ale acestuia. Când e vorba de moțiunea contra PNL se «îmbolnăvesc» subit exact în numărul necesar”, a mai scris Ponta, după care a subliniat că partidul său se luptă cu PNL.

„Noi, Pro România ne luptăm cu PNL și PSD se luptă cu noi (ca să le arătăm oamenilor BLATUL lor penibil)! Poate înțeleg că această bătaie de joc la adresa electoratului de stânga trebuie să înceteze, poate înțeleg că trebuie să vină alături de noi în bătălii contra lui Orban și Iohannis! Dacă nu înțeleg o să le arate din nou la vot oamenii!!!”, a încheiat Victor Ponta pe Facebook.