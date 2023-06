Politologul Dan Dungaciu a donat premiul de 10.000 de euro. Marea Lojă Națională Română a acordat distincții de excelență

Marea Lojă Națională Română a organizat o gală de premiere a celor mai importante personalități din România, care au avut realizări notabile în ultimul an de zile.

Cu această ocazie, profesorului Dan Dungagiu i-a fost decernat premiul pentru volumul „Geopolitical Encyclopedia of the Black Sea”, Cambridge Scholars Publishing, 2020, în valoare de 10.000 de euro.

Politologul a fost prezent la Ateneul Român, acolo unde au avut loc gala premiilor Marii Loje Naționale Române.

”S-a menţionat aici de către domnul academician Panin, în Laudatio, că este vorba despre o lucrare colectivă şi cuvântul acesta, colectiv trebuie accentuat. Este o lucrare inedită la nivel mondial, care încearcă să pună Marea Neagră în prim plan, care vine însă într-o serie mai largă – Enciclopedia de Relaţii Internaţionale, Enciclopedia de Diplomaţie, Enciclopedia Doctrinelor de securitate etc. – cu acelaşi autor colectiv: cercetătorii de la Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţîi Internaţionale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române. Am fost doar coordonatorul şi autorul, printre alţii, al acestor lucrări. De aceea, cu îngăduinţa dumneavoastră şi în spiritul instituţiei care conferă premiul, voi dona, imediat cum o voi primi, partea lui materială ISPRI, pentru a fi folosită în activităţile numeroase ale acestuia”, a spus Dungaciu.

A anunțat că își donează premiul

Profesorul Dungaciu a mai anunțat că premiul în valoare de 10.000 de euro îl va dona Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române ”Ion I. C. Brătianu”, pe care îl conduce.

”Este o primă lucrare de acest gen din România, de circa 2.000 de pagini, care este atenţionarea noastră că lumea se mută spre Pacific şi că, dacă mâine vrei să fii relevant, va trebui să ai o valoare de întrebuinţare acolo. Cum România a mai avut. Nu poţi juca în afară terenului, nu poţi aştepta mingea centrată de marile puteri, în special de America, partenerul nostru major şi strategic, în locuri unde ea nu va veni. Trebuie să fii acolo unde va veni, căci acolo este interesul, acolo e pus reflectorul, acolo poţi, eventual, să sări la cap. Acolo poţi să te faci util”, a explicat profesorul Dungaciu.

Marea Lojă Naţională a României acordat, pentru a zecea oară consecutiv, miercuri seară, premiile pentru excelenţă în cadrul unui eveniment desfăşurat la Ateneul Român unde cei peste 800 de participanţi s-au putut bucura de un spectacol muzical de excepţie în interpretarea orchestrei şi a corului Filarmonicii ”George Enescu”, informează Agerpres.