Marea Lojă Națională din România i-a premiat pe politologul Dan Dungaciu și Sabin Dima, creatorul lui ION. Alți cinci laureați pentru excelență

Pe 21 iunie 2023, ca în fiecare an s-a desfășurat Gala Premiilor MLNR, la Ateneul Român. A fost un spectacol de muzică și excelență care i-a ținut pe cei 800 de invitați lipiți de scaune timp de trei ore. Au ascultat Rapsodia Română a lui George Enescu, Balada lui Ciprian Porumbescu, Valsul Gramofon de Eugen Doda, arii din operele lui Verdi și finalul apoteotic cu Marșul Radetsky al lui J. Strauss. Totul într-o interpretare de excepție a orchestrei și a corului Filarmonicii George Enescu. Cei 800 de oameni au ascultat discursurile laureaților, au aplaudat emoțiile și realizările celor care veneau pe scenă pentru a primi recunoașterea muncii depuse. Organizatorii acestei gale, Radu Bălănescu, Marele Maestru al MLNR, Cătălin Tohăneanu, Marele Secretar al MLNR și Alexandru Pușcarciuc, Marele Trezorier al MLNR, au avut de ce să fie mulțumiți la finalul evenimentului.

În loja oficială, alături de Radu Bălănescu, Marele Maestru al MLNR, au stat reprezentanți ai Președinției, Senatului, Camerei Deputaților, Guvernului. În sală erau prezenți academicieni, rectori, oameni de afaceri, scriitori, ziariști, oameni care onorau un eveniment care premia excelența în societatea românească.

„Am mulțumiri speciale pentru două persoane. Pentru domnul senator Lucian Romașcanu care din poziția sa, la momentul respectiv, de ministru al Culturii, a agreat să semnăm acest parteneriat între Ministerul Culturii și Marea Lojă Națională din România. Vă mulțumesc, domnule senator! Înțelegând din primul moment importanța acestui eveniment pentru societatea civilă din care facem cu toții parte. Dacă vreți, din punctul meu de vedere, înseamnă punerea în practică a acelei sintagme care se numește open mind. Da, cred că toți cei prezenți în această seară fac parte din această categorie, care vor asigura cu siguranță drumul României către locul pe care merită să-l ocupe în Europa și în lume. Am această convingere!”, a spus prof. univ. dr. Radu Bălănescu la Gala Premiilor Marii Loji Naționale.

Totodată, Radu Bălănescu, în numele MLNR, a mulțumit și actualului ministru al Culturii, Raluca Turcan, pentru că a înțeles să sprijine în continuare omagierea excelenței în societatea românească: „Sunt bucuros să vă anunț că și actualul ministru al Culturii, doamna Raluca Turcan, a spus că vrea să sprijine în continuare acest proiect. Mă bucur și sper ca aceste lucruri să se întâmple“

Programul de guvernare – sprijin pentru sănătate, educație, cultură

A doua persoană era Remus Borza, cel care s-a ocupat în ultimele luni de zile de organizarea acestui eveniment. „Vreau să mulțumesc în mod special domnului deputat Remus Borza, pentru un efort continuu, asiduu, care a început în urmă cu câteva luni pentru organizarea la nivel înalt a acestei gale. Este vorba și de patriotism, în cel mai bun înțeles al lui, chiar dacă unii spun că folosirea acestui termen a devenit desuet. Este cel mai bun moment să dovedim ce înseamnă patriotismul, prin fapte, nu prin vorbe.“

„Am citit noul program de guvernare. Mă bucur, fără a face politică, să spun că am văzut o preocupare intensă pentru ceea ce înseamnă sănătate, educație, cultură, domenii de activitate pe care Marea Lojă Națională din România și le-a asumat în a le sprijini în societatea civilă. Este un lucru foarte important că aceste lucruri se întâmplă”, a zis Radu Bălănescu, Marele Maestru al Marii Loji Naționale.

Premiile Marii Loji Naționale a României acordate unor personalități de excepție

Premiul Grigore Moisil pentru Știinte Exacte, a fost acordat prof. dr. – Ing. GHEORGHE MARIA – Membru corespondent al Academiei Române – pentru lucrarea “Algoritmi numerici de simplificare a modelelor cinetice ale proceselor chimice si biochimice” – Editura Printech, Bucuresti, 2020

Premiul Henry Coandă pentru Știinte Aplicate l-a primit prof. univ. dr. SERGIU NEDEVSCHI de la Universitatea Tehnica din Cluj Napoca pentru rezultatele obtinute si publicate in domeniul sistemelor avansate de conducere autonoma a autovehicolelor utilizate de firmele Volkswagen si Bosch din Germania precum si in domeniul sistemelor autonome utilizate pentru asistenţă umanitară şi ajutor în caz de dezastre de firma Lockheed Martin din USA;

Premiul Carol Davila pentru Medicină a revenit celui mai tânăr nominalizat, prof. univ. dr. OCTAVIAN BUCUR – Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti – pentru lucrarea ”Nanoscale imaging of clinical specimens using conventional and rapid-expension pathology”, publicata in Nature Protocols, 2020.

Premiul Constantin Brâncuși pentru Artă și Cultură a ajuns la poetul NICHITA DANILOV – pentru romanul “Omul din eprubeta” apărut la Editura Polirom in 2021

Premiul Nicolae Titulescu pentru Diplomație și Politologie l-a avut câștigător pe prof.univ.dr. DAN DUNGACIU – Directorul Institutului de Științe Politice și Relatii Internationale al Academiei Romane “Ion I. C. Bratianu” si Președintele Fundației Universitare a Mării Negre Mircea Malița, pentru volumul “Geopolitical Encyclopedia of the Black Sea, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2020

Premiul Eugeniu Carada pentru Economie a fost acordat prof. univ. dr. TUDOREL ANDREI, Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică – pentru volumul Comertul exterior al României cu produse agroalimentare 1990 – 2020, Editura Academiei Române, 2022

Premiul Spiru Haret pentru Educatie, Mediu, IT a fost acordat lui SABIN DIMA – CEO si fondator Humans.ai – pentru dezvoltarea primei tehnologii blockchain din lume cu model de validare biometrica si pentru crearea solutiei “ION”, primul consilier guvernamental din lume bazat pe inteligenta artificiala.

Remus Borza, omul din spatele evenimentului: Este un Nobel românesc

„Gala Premiilor Marii Loji Naționale din România, eveniment ajuns la a X – a ediție, a devenit datorită anvergurii, notorietății și respectabilității un proiect identitar, nu doar pentru masonerie ci însăși pentru societatea românească în ansamblul ei. Este un proiect de excepție, unic în complexitate și abordare ce reunește toate forțele creatoare de valoare ale mediului universitar, academic si cultural. Din acest motiv, încă de acum zece ani, îndrăzneam să spun despre Gală, că reprezintă un veritabil Nobel românesc. Sper ca după aceasta ediție, să fim de acord cu toții, că așa stau lucrurile”, a spus Remus Borza, regizorul acestui spectacol.

Trofeele care însoțeau premiile MLNR, realizate de un artist român extrem de cunoscut, Alexandru Ghilduș, ca și componenta financiară, 10.000 de euro pentru fiecare din ele, au reprezentat o modestă contribuție la recunoașterea meritelor unor oameni excepționali.