Polițiștii investighează o potențială încălcare a securității în timpul vizitei lui Joe Biden la Belfast, după ce documente „top secrete” au fost găsite pe stradă

Documentele găsite pe stradă au fost marcate ca „sensibile”, cel mai scăzut grad de clasificare de securitate din Marea Britanie. Din primele informații reiese că informațiile sunt despre aranjamentele legate de hotelul în care a stat Joe Biden, Grand Central din centrul capitalei Irlandei de Nord și depre itinerariul lui.

Poliția investighează o posibilă încălcare de securitate

Ancheta vine după ce o operaţiune majoră de securitate a fost organizată, înaintea vizitei preşedintelui american Joe Biden la Belfast. Au fost aduși peste 300 de ofițeri suplimentari din Marea Britanie pentru a forma un inel de securitate în jurul Belfastului înaintea vizitei lui Joe Biden, la un cost de cel puțin șapte milioane de lire sterline.

O versiune redactată a documentului, despre care BBC Radio Ulster a spus că le-a fost trimisă de un ascultător, a sugerat că este posibil să se vadă numele ofițerilor individuali, numerele lor de contact și unde au fost dislocați.

În documentul de cinci pagini nu au fost incluse însă date personale despre președinte, oficialii săi sau despre alți demnitari asociați cu vizita. Serviciul de poliție din Irlanda de Nord investighează acum amploarea oricărei încălcări de securitate.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat: „Suntem conștienți de o posibilă încălcare a securității și am început o investigație. Luăm extrem de în serios siguranța demnitarilor care au venit în vizită, a membrilor publicului, a ofițerilor și personalului nostru și vom pune în aplicare măsurile corespunzătoare”.

Vizita președintelui SUA a dus la cea mai mare operațiune de poliție din Irlanda de Nord de la summit-ul G8 acum un deceniu”, potrivit Daily Mail.

Irlanda de Nord, dominată de violențe

Irlanda de Nord, care nu mai are un Guvern local de peste un an, din cauza tensiunilor moştenite ale Brexitului, trăieşte sub spectrul violenţelor intercomunitare între catolici şi protestanţi, susţinători ai unei reunificări cu Irlanda şi, respectiv, ai Coroanei britanice.

Luni, la marcarea a 25 de ani de la încheierea Acordului de Pace din Vinerea Mare, au izbucnit violenţe în orașul de frontieră Londonderry.