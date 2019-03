Politicienele, demascate și descălțate de specialiști

O regulă din bătrâni spune: ori te poartă cum ţi-i vorba, ori vorbeşte cum ţi-i portul. Acest principiu se poate păstra doar parțial atunci când este vorba despre politicieni deoarece ei, oricât ar dori să își păstreze legăturile cu zonele din care provin, trebuie să se conformeze unor reguli de protocol în ceea ce privește ținuta, coafura, machiajul și încălțămintea.





„Evenimentul zilei” a cerut părerea unor specialiști în legătură cu patru femei care fac politică la vârf: premierul Viorica Dăncilă, vicepremierul Ana Birchall, ministrul Rovana Plumb și fostul ministru, acum consilier al premierului, Lia Olguța Vasilescu. Potrivit stiliștilor vestimentari, în ceea ce privește personajele despre care vorbim astăzi, și străduința și efectele sunt mulțumitoare.

Lia Olguţa Vasilescu, frumusețe de olteancă

Legat de aspectul și îngrijirea tenului, Dr. Manuela Răvescu, medic specialist dermatolog, nu a făcut doar observații, ci oferă și câteva recomandări.

Este o frumuseţe naturală, reprezentativă pentru frumuseţea oltencelor. Tocmai pentru a-şi menţine această frumuseţe, i s-ar potrivi tratamente estetice destinate întreţinerii vitalităţii tenului, cum ar fi mezoterapie sau skin booster.

Ana Birchall să aibă grijă la volumul pomeților!

Este o doamnă foarte frumoasă şi este conştientă de acest lucru. De-a lungul tim pu lui a reuşit să îşi menţină înfăţişarea şi aerul tineresc. Din cauza conformaţiei sale faciale va trebui să se gândească să prevină pierderea de volum a pomeţilor şi pierderea tonusului pielii. Din punct de vedere estetic, singurul loc vulnerabil este zona perioculară, care va trebui tratată consecvent pentru a nu-i altera frumuseţea figurii.

Și în ceea ce privește încălțămin tea doamnelor, am cerut părerea celui mai celebru creator, Mihai Albu. „Ca linie generală, femeile din politică fac alegeri bune, se merge pe linia clasică. Apreciez că poartă încălțăminte închisă, nu cu decupaje, este sobră, cu linii simple. Ana Birchall mai apelează la stilul „lady look” (fundițe, accesorii), dar ei chiar i se potrivește. Se pretează vârstei pe care o are. În ceea ce o privește pe doamna Viorica Dăncilă, face alegeri protocolare, care se potrivesc statutului și evenimentelor la care participă. Mai ales cele de zi. La fel, și în cazul celorlalte două doamne, Vasilescu și Plumb: nu excelează în elemente spectaculoase și nici nu sunt necesare.

Viorica Dăncilă, machiaj impecabil

Am observat o evoluţie favorabilă a aspectului. Machiajul este mereu impecabil, reuşind să îi pună în evidenţă ochii, care sunt punctul forte al figurii ei. Am remarcat chiar o evoluţie în tehnica machiajului ochilor. Totuşi, într-o poză de detaliu, am observat că fondul de ten are un aspect „prăfuit”, acesta fiind un semn că tenul este foarte deshidratat şi necesită tratamente cosmetice profesionale combinate eventual cu tratamente injectabile pentru o hidratare profundă, e de părere dr. Răvescu.

Rovana Plumb, atenție la tegument!

Are o înfăţişare distinsă, este atent îngrijită, de o eleganţă discretă. Din punct de vedere al medicinei estetice, are ceea ce se numeşte heavy face şi va trebui să fie foarte atentă cu procedurile de creştere a fermităţii tegumentului şi de menţinere a conturului facial. Astfel de fizionomii sunt mai vulnerabile la acţiunea gravitaţiei. Pentru această tipologie, tratamentul HIFU este indicat.

