„Politica din România în momentul ăsta este structurată foarte clar pe doi piloni: unul de stânga, unul de dreapta, unul fiind PNL, celălalt fiind PSD. A apărut acel USR, vedem fiecare dintre nou că încet-încet acea flacără de imaculaţi începe să se stingă”, a spus Ciolacu.

În ultima vreme, sub conducerea lui Dan Barna, USR a fost măcinat de o multitudine de scandaluri interne, fapt ce se reflectă și pozițiile pe care a ajuns să le ocupe în cetrcetările sociologice. Subiectele disputelor au fost de la cele mai variate, de la desemnarea candidaturii lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei, la felul în care au fost cheltuite fondurile în Campania prezidențială și până la stabilirea orientării doctrinare a USR.

Eșecul de la prezidențiale a detonat bomba cuc eas din interiorul USR, scandaluri soldate cu mai multe excluderi din partid. Printre cei excluși s-au numărat Ciprian Lupaș, Claudia Postelnicescu, Oli Ardelean, Stoe Cosmin şi Daniel Giurca, ceea ce a dus la un război total în interiorul USR

În urmă cu aproximativ o lună, Oli Ardelean,vicepreședinta USR Ilfov, a publicat un text pe Facebook în care arată motivele pentru care a fost dată afară din partid, acuzând „echipa Barna” că a acționat după o postare din luna octrombrie în care denunța că președintele de filială din Buftea „a montat banere fără autorizație în precampanie”.

„Ieri seara, intr-o adevarata executie, o majoritate din Biroul National USR, toti din echipa Barna, m-a exclus din USR pentru postarea asta. Deși am spus adevărul. Deși am incercat mult timp sa rezolv intern.

Le-am cerut sa amane pana se judeca sesizarea făcută de mine din august 2018 impotriva angajatului lui Barna la Secretariatul General, Ciprian Necula. Cel responsabil de campania fara penali si care atunci, la sediul USR, dupa ce am gasit falsurile si le scoteam din dosare, a tipat la mine sa ies de acolo, sa las falsurile sa le trimitem la primarii ca poate le accepta.

Am tipat si eu la el: da, posibil sa le accepte, pentru ca traim intr-o tara corupta cu incompetenti in administratie. Poate nu se prind. Dar asta nu e motiv sa trimita falsuri la primarii. Barna a refuzat atunci sa analizeze vina lui Necula. A tot refuzat de atunci. Le-am cerut sa imi spuna daca au mai contractat firma de promoteri care le-au adus falsurile. Nu mi-au raspuns.

Am cerut acum sa judece acea speta impreuna cu una noua de acum in care am fost acuzata EU ca am prejudiciat imaginea partidului scriind ca Barna a minimizat problema semnaturilor false de la fara penali. Scriind practic un fapt real rau facut de USR + Barna. Au ignorat cererea mea de amanare pana poate fi judecata si speta cu privire la Necula. M-au exclus pe mine in timp ce acel individ este inca angajatul lor.

In fine. O mizerie. Povestesc mai multe cand am timp.”, a scris Oli Ardelean, după excluderea din USR.

Te-ar putea interesa și: