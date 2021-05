„Nu știu dacă e bine sa-ți mărturisesc, am o ocupație permanentă, aproape zi de zi. Sunt inculpat în două dosare penale. Mă întâlnesc cu avocații, trebuie să stau acasă, vine poliția cu citația. Reacția sistemului pentru că nu mi-am ținut gura, am vorbit de abuzurile făcute de DNA. La un moment dat a fost scos la iveală celebrul protocol între SRI și DNA, am făcut două sesizări în legătură cu nerespectarea normelor și am avut câștig de cauză.

Eu mi-am spus următorul lucru, nu o spun dintr-o lipsă de modestie. În politică e foarte prost să fii dependent de funcție. Eu m-am considerat un om independent. În 1996 nu am făcut politică, mi-am pus pe picioare niște afaceri, nu trăiesc din salariu. Nu depinzi de funcție, nu esti dependent de alții”, a declarat Călin Popescu-Tăriceanu la Marius Tucă Show, potrivit Aleph News.

Călin Popescu-Tăriceanu: „Nu am intrat în politică să mă căpătuiesc”

„Nu am intrat în politică să mă căpătuiesc, ci pentru a face ceva. Și pentru principiile pentru care am intrat eu în politică nu am încetat să militez. Nu pot să spun că am o carieră politică neîmplinită.

După alegerile parlamentare, PSD punea o anumită frână. M-am dus și am împărtățit această idee colegilor mei, apoi s-au pus față în față Băsescu și partidul. El voia să provoace alegerile anticipate. S-a rupt alianța, apoi au început numai contre. Din păcate, pentru că noi am fi putut face mult mai multe lucruri.”, a mai spus politicianul.

„După ce am ajuns premier am avut dureri de cap”

„Cred că am greșit atunci când am spus că cine vrea să câștige mai mult, să muncească mai mult. După ce am ajuns premier am avut dureri de cap. În aderarea la UE, România avea niște rămâneri colosale pe foarte multe capitole. Mai era și situația noastră care era în urma noastră.

Am beneficiat de o structură de suport, nu m-am apucat să distrug ce au făcut cei de dinainte. Eu aveam o experiență administrativă. Urmarea, conduceam ședințele și am dus fiecare dosar la bun sfârșit. La finalul perioadei am crezut că am pus pe șină toată administrația. Nu am fost atât de ferm să urmăresc ce se întâmplă după. Am crezut că s-au închegat echipele”, a rememorat Tăriceanu.

Fostul premier a fost achitat definitiv în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru mărturie mincinoasă. Judecătoarele care au luat această decizie sunt Mirela Sorina Popescu, Francisca Maria Vasile, Silvia Cerbu și Ana Hermina Iancu de la Înalta Curte de Casație și Justiție.