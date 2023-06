Poliția turcă a blocat parada LGBT din centrul orașului Istanbul. Autoritățile acuză o amenințare la adresa valorilor familiei. Video

Activiștii din comunitatea LGBT din Istanbul au ieșit duminică, 18 iunie, în stradă la un protest împotriva discriminării persoanelor transgender. Demonstrația a fost organizată în ciuda decizie oficiale, a guvernului condus de Erdogan, de a interzice Parada Trans Pride. Autoritățile turce și-au justificat opoziția pe baza temerilor că aceasta ar reprezenta „o ameninţare la adresa valorilor familiei”, după cu informează dpa.

În acest context, poliția turcă a intervenit în forță și a reușit să-i împiedice pe participanți să ajungă în Piața centrală a orașului Istanbul, Taksim. Au fost instalate mai multe blocaje rutiere și, totodată, au fost întrerupte conexiunile de metrou care ar fi putut transporta protestatarii în Piaţa Taksim.

Mai multm activiștii participanți la eveniment reclamă și incidente violente provocate de autorități împotriva manifestanților. Potrivit asociaţiei activiste Kaos GL, polițiștii din Istabul au lansat „atacuri” asupra participanţilor la demonstraţie.

De altfel, guvernatorul Istanbulului, Davut Gul, a anunțat anterior, într-un mesaj pe Twitter că nu va permite nici un eveniment de acest fel, organizat de comunitatea LGBT. El a motivat că astfel de manifestări pun „în pericol instituţia noastră a familiei”.

O astfel de decizie, de a interzice marşurile şi evenimentele Pride, a fost luată și în alte orașe din Turcia. Manifestații ale comunității LGBTQ au loc, anual, în întreaga lume, pe parcursul lunii iunie. Acestea servesc, printre altele, la îmbunătăţirea vizibilităţii persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, trans şi queer (LGBTQ).

În Turcia, autoritățile au luat decizia de a interzice astfel de evenimente şi în anii precedenţi. Guvernul turc, sub preşedintele Recep Tayyip Erdogan, şi-a exprimat în mod repetat puternicele sentimente anti-LGBTQ. În ultima campanie electorală, pentru realegerea sa în funcția de președinte, Recep Tayyp Erdogan a promovat un puternic mesaj LGBT, punând accent pe valorile conservatoare ale Turciei.

El nu a ratat nicio ocazie să atace comunitatea LGBTQ, acuzând-o de faptul că vrea să distrugă valorile familiei tradiționale, iar că membrii săi ar fi niște persoane „depravate”.

Several people detained by riot police during an attempted LGBT pride March in Istanbul’s Şişli district. #onuryürüyüşü pic.twitter.com/ef4khhH24v

— Diego Cupolo (@DiegoCupolo) June 18, 2023