Poliția norvegiană ia în calcul ipoteza unui act de terorism după explozia de la Ambasada SUA din Oslo

Poliția norvegiană ia în calcul posibilitatea ca explozia produsă la Ambasada Statelor Unite din Oslo să fie un act de terorism, potrivit BBC.

Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar autoritățile au început o investigație pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs deflagrația.

Explozia a provocat pagube minore clădirii ambasadei americane din capitala Norvegiei, însă nu au fost raportate persoane rănite. Autoritățile norvegiene au intervenit rapid la fața locului și au mobilizat mai multe echipaje pentru a securiza zona.

Reprezentanții poliției norvegiene au confirmat că ancheta ia în calcul inclusiv posibilitatea unui act de terorism. Totuși, anchetatorii spun că nu s-a ajuns încă la o concluzie definitivă.

Frode Larsen, șeful unității comune de investigații și informații din cadrul poliției, a declarat pentru postul public NRK că această variantă este una dintre cele analizate.

„Una dintre ipoteze este că ar putea fi vorba despre un act de terorism, dar nu suntem complet fixați pe această variantă”, a spus Larsen.

Ulterior, acesta a subliniat că autoritățile trebuie să analizeze toate posibilele explicații pentru incident. „Trebuie să fim deschiși și la posibilitatea ca alte cauze să se afle în spatele a ceea ce s-a întâmplat”, a adăugat oficialul, potrivit NRK.

Potrivit informațiilor furnizate de poliția norvegiană, mai multe echipaje au fost trimise în zona ambasadei în jurul orei 01:00, ora locală (00:00 GMT), după ce explozia a fost raportată.

„Poliția se află în dialog cu ambasada și nu au fost raportate persoane rănite”, au transmis autoritățile într-un comunicat.

Michael Dellemyr, responsabil de coordonarea intervenției poliției, a declarat pentru NRK că explozia a avut loc în zona intrării publice a clădirii ambasadei.

În urma incidentului, polițiștii au efectuat verificări în zona Morgedalsvegen din Oslo, unde se află ambasada, la aproximativ șapte kilometri de centrul orașului. Autoritățile au lansat și un apel către populație pentru a obține informații de la eventuali martori.

Imagini apărute ulterior pe rețelele sociale arată urme ale exploziei în zona intrării la secția consulară a ambasadei. Fotografiile surprind cioburi de sticlă împrăștiate pe zăpadă, fisuri în ușile de sticlă și urme închise la culoare pe podeaua placată cu gresie.

🚨🔥🚨 #BREAKING A powerful explosion has rocked the area near the U.S. Embassy in Oslo, Norway 🇳🇴. Emergency services have rushed to the scene as authorities scramble to assess the damage and secure the area, raising alarms across the city.#Oslo #USA #Norway pic.twitter.com/bxJBc6p63p — Rizwan Shah (@rizwan_media) March 8, 2026

Autoritățile norvegiene au calificat incidentul drept „inacceptabil”. Ministrul de externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, a subliniat importanța securității misiunilor diplomatice.

„Securitatea misiunilor diplomatice este foarte importantă pentru noi”, a declarat oficialul.

Acesta a precizat că a discutat despre incident cu Eric Meyer, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite la Oslo.

Departamentul de Stat al Statelor Unite a confirmat că este la curent cu incidentul produs la ambasada din Oslo și că autoritățile americane analizează situația.

Un purtător de cuvânt al instituției a transmis că Washingtonul colaborează cu autoritățile norvegiene pentru a clarifica circumstanțele exploziei.

„Suntem conștienți de incidentul de la Ambasada SUA din Oslo și investigăm situația”, a declarat reprezentantul Departamentului de Stat.

Ancheta autorităților norvegiene este în desfășurare, iar poliția continuă să colecteze informații și să analizeze probele pentru a stabili cauza exactă a exploziei.