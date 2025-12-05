Poliția din Noua Zeelandă a recuperat bijuteria Faberge înghițită de un suspect

Pandantivul cu un ou Fabergé inspirat din universul James Bond a fost recuperat de poliţia din Noua Zeelandă vineri, la şase zile după ce suspectul care l-ar fi furat l-a înghiţit într-un magazin din Auckland, potrivit AP.

Pandantivul a fost recuperat joi seară, după ce a fost eliminat în mod natural din tractul gastrointestinal al suspectului, potrivit poliţiei, care a precizat că nu a fost necesară nicio intervenţie medicală în acest caz. Autorităţile au confirmat că bijuteria a fost preluată imediat ce a devenit disponibilă.

Pandantivul este o ediţie limitată cu un ou Fabergé inspirat de filmul „Octopussy” din 1983, în care un fals obiect similar joacă un rol central în traficul cu bijuterii. Poliţia a menţionat că piesa recuperată este parte a unei colecţii speciale asociate francizei James Bond.

O fotografie pusă la dispoziţie de Poliţia din Noua Zeelandă arată o mână cu o mănuşă care ține pandantivul recuperat şi lanţul său lung, de aur, pe care eticheta de preţ, încă intactă, indică valoarea de 33.000 de dolari neo-zeelandezi. Bărbatul a fost arestat pe 28 noiembrie în magazinul Partridge Jewelers din Auckland, la scurt timp după presupusul furt.

El a apărut în faţa instanţei pe 29 noiembrie, fără să pledeze la acuzaţia de furt, şi se află de atunci în custodia poliţiei, fiind constant supravegheat în aşteptarea recuperării probei. Numele bărbatului de 32 de ani nu a fost făcut public, iar acesta urmează să apară luni în faţa Tribunalului districtual din Auckland, rămânând în arest până atunci.

Inspectorul Grae Anderson a declarat miercuri că, având în vedere că bărbatul se află în custodia poliţiei, autorităţile vor continua să îl monitorizeze din cauza circumstanţelor incidentului.

Site-ul magazinului arată că oul, unul dintre cele 50 fabricate, este din aur, pictat cu smalţ verde şi decorat cu 183 de diamante şi două safire. Pandantivul, înalt de 8,4 centimetri, include o caracatiţă din aur de 18 carate, cu ventuze din diamante albe şi ochi din diamante negre. Caracatița a este un omagiu adus antagonistului din filmul „Octopussy”.