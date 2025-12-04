Corupție la vârful „Pionierilor lui Putin”. Un lider al tineretului „patriot”, arestat pentru furt din banii de propagandă ai Kremlinului

Corupție și furt din banii lui Putin. Un scandal de proporții zguduie una dintre cele mai importante structuri ideologice ale Kremlinului. Marat Zakirov, fostul adjunct al șefului organizației de tineret pro-guvernamentale „Mișcarea celor dintâi” (Движение первых), a fost arestat de tribunalul Lefortovo din Moscova.

Acesta este suspectat de fraudă pe scară largă și, potrivit surselor citate de presa rusă, și-a recunoscut deja vina în fața anchetatorilor FSB.

Investigația a scos la iveală o schemă clasică de deturnare a fondurilor publice, chiar în cadrul unui proiect menit să glorifice imaginea Rusiei. Potrivit publicațiilor AiF Kazan și Business Online, Zakirov este implicat într-un dosar cu un prejudiciu total estimat la 1,6 miliarde de ruble. Adică peste 17 milioane de euro.

Un episod concret al anchetei vizează expoziția „Rusia” de la VDNKh, un eveniment major de propagandă. În toamna anului 2023, „Mișcarea celor dintâi” a semnat un contract de 133,7 milioane de ruble cu o firmă din Kazan pentru furnizarea a 250.000 de șepci personalizate. În realitate, au fost livrate doar 200.000 de bucăți, restul de 50.000 existând doar „pe hârtie”. Anchetatorii susțin că Zakirov a delapidat personal 16 milioane de ruble (aprox. 180.000 de euro) prin această inginerie financiară.

Rețeaua de fraudă include și alți complici din Tatarstan, printre care Elkin Iskenderov, șeful filialei locale a Uniunii Tineretului Rus, și proprietarul firmei furnizoare, ambii aflați deja în custodia autorităților.

În vârstă de 40 de ani, Marat Zakirov a avut o carieră fulminantă în administrația publică. A debutat în aparatul executiv din Kazan, a condus Direcția de Parcuri și Scuaruri, iar în 2021 a ajuns să conducă administrația a două raioane importante din oraș.

În 2022, a fost propulsat la Moscova în conducerea „Mișcării celor dintâi”, poziție din care a fost șters recent de pe site-ul oficial. Arestarea unui lider de top al mișcării chiar pentru furt din banii destinați promovării patriotismului subliniază ironia situației: în timp ce oficialii de la Kremlin vorbesc despre sacrificiu și moralitate superioară, birocrația responsabilă de implementarea acestor idealuri continuă practicile de corupție sistemică.

Cazul lui Zakirov este o lovitură dură pentru imaginea „Mișcării celor dintâi”, o organizație creată în 2022 la inițiativa lui Vladimir Putin, având ca scop educarea tineretului pe baza „valorilor spirituale și morale tradiționale rusești”. Această structură este pilonul central al noii ideologii de stat, fiind adesea lăudată de propagandiștii Kremlinului.

Voci proeminente ale regimului, precum purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, au promovat agresiv în ultimii ani necesitatea revenirii la „puritatea morală” și patriotism, punând în antiteză valorile rusești cu „decadența Occidentului”.

Deși inițial prezentată ca o organizație bazată pe voluntariat, au apărut în presa rusă numeroase informații conform cărora elevii sunt adesea presați sau forțați să se înscrie în „Mișcarea celor dintâi”, transformând-o într-un instrument birocratic de control, acum pătat de scandaluri penale.