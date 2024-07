Social Consumul moderat de alcool. Studiul care ar trebui să-i pună pe gânduri pe băutori







Într-o lume ideală, un pahar ocazional de vin ar fi nu doar plăcut, ci și benefic pentru sănătate. Unele studii sugerează că ar putea reduce riscul de boli de inimă. Dar, din păcate, consumul moderat de alcool s-ar putea să nu fie tonicul pentru sănătate la care se pretinde a fi.

O nouă cercetare publicată joi în Journal of Studies on Alcohol and Drugs a constatat că multe dintre studiile care susțin beneficiile consumului moderat de alcool suferă de defecte de design care subminează afirmația că băutura ta preferată te poate ajuta să trăiești mai mult.

Ce spune studiul?

Cercetătorii au revizuit 107 studii diferite. Acestea au examinat obiceiurile de consum de alcool ale oamenilor de-a lungul timpului. În plus, au examinat și modul în care aceste obiceiuri de consum se corelează cu longevitatea. Tim Stockwell, co-autor al noului studiu și profesor de psihologie la Universitatea din Victoria, spune că, de obicei, dacă nu te uiți prea atent, studiul mediu arată beneficii aparente pentru sănătate ale consumatorilor moderați. Adică, persoanele care beau moderat trăiesc mai mult decât cei care se abțin complet de la alcool.

Dar, odată ce sapi mai adânc, devine clar că nu este așa. Stockwell și echipa sa au constatat că multe studii de calitate inferioară nu au întrebat despre obiceiurile anterioare de consum ale participanților. Mai mult decât atât, studiile au implicat persoane mai în vârstă. Aceste defecte de design pot distorsiona datele. Ele pot face să pară că abținerea de la alcool este mai puțin sănătoasă decât consumul moderat. Studiile de calitate superioară, însă, nu au găsit niciun beneficiu pentru sănătate în consumul moderat.

"Dacă găsești o persoană de 60 de ani care se abține și o compari cu un consumator de alcool, aceasta poate fi mai puțin sănătoasă decât consumatorul, dar asta nu pentru că se abține. [Persoana care nu bea] poate că a băut mult în trecut, dar a redus consumul pentru că era bolnavă. Astfel, ajungi să compari un abținător nesănătos cu cineva care este suficient de sănătos pentru a continua să bea," explică Stockwell.

Dr. Anna Lembke, șefa Clinicii de Medicină pentru Dependență de la Stanford, spune că mulți dintre cei care nu beau în studii privind obiceiurile de consum de alcool includ un grup de așa-numiți "sick quitters", sau oameni care obișnuiau să bea mult și apoi au renunțat la băut pentru că și-au deteriorat ficatul sau pancreasul.

Este sigur vreun nivel de consum de alcool?

Organizația Mondială a Sănătății spune că niciun nivel de alcool nu este sigur. În schimb, CDC spune că orice reducere poate îmbunătăți sănătatea ta. Cu cât bei mai puțin alcool, cu atât este mai mic riscul de efecte adverse asupra sănătății legate de alcool, cum ar fi hipertensiunea arterială, bolile de inimă, bolile de ficat și anumite tipuri de cancer.

Lembke spune că, un consum de una-două băuturi alcoolice pe săptămână, probabil nu va avea consecințe grave pentru sănătate. Totuși, este timpul să renunțăm la ideea că poți beneficia de pe urma acestuia.

Și Stockwell spune că este o idee bună să fii sceptic față de cei care pretind altceva.

"Cred că poate principala concluzie relevantă pentru oamenii care sunt interesați de sănătatea lor și dacă alcoolul este un lucru bun sau rău este doar să fie sceptici față de afirmațiile că este bun pentru tine," spune el. "Opinia generală acum în domeniul meu este că alcoolul nu are beneficii pentru sănătate. Acest studiu contribuie la furnizarea de motive pentru a fi sceptic că există beneficii pentru sănătate", scrie Yahoo Life.