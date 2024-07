Descoperire revoluționară în sănătate. Noi speranțe pentru bolnavii de cancer

Marea Britanie. Cancerul pancreatic, una dintre cele mai mortale boli, ar putea avea un tratament într-un termen relativ scurt. Oamenii de știință au făcut o descoperire care va impulsiona cercetările în acest domeniu.

Oamenii de ştiinţă au făcut o descoperire care ar putea ajuta la găsirea unui tratament pentru unul dintre cele mai mortale tipuri de cancer. Peste o jumătate de milion de persoane sunt diagnosticate în fiecare an, iar numărul supraviețuitorilor este redus.

Oamenii de știință din Marea Britanie și Statele Unite au făcut o descoperire importantă în ceea ce privește această boală mortală. Conform cercetătorilor, cancerul pancreatic este capabil să oprească moleculele uneia dintre cele mai importante gene din organismul uman. Acest lucru face ca boala să se răspândească rapid.

Statisticile arată că acest tip de afecțiune, cancerul pancreatic este al 12-lea cel mai frecvent întâlnit. În fiecare an, sunt diagnosticate în jur de 500.000 de persoane. Cel mai grav este că pacienții au cea mai scăzută rată de supraviețuire dintre toate formele bolii.

În acest context, dat fiind gradul ridicat de mortalitate, cercetătorii au avut probleme în descoperirea unor tratamente eficiente. În prezent, odată cu noua descoperire, ei cred că pot găsi și un tratament care să ducă la eradicarea bolii.

Dr Maria Hatziapostolou of @NTUSciTech funded by @PancreaticCanUK to lead new research into #PancreaticCancer https://t.co/9skrO2p3W8 pic.twitter.com/rLqe1dQ7qr

— NTU News (@NTUNews) November 7, 2016