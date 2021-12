PNRR, sabia lui Damocles: Ce se întâmplă cu pensiile și alocațiile românilor? Cristian Ghinea – „artizanul sărăciei”

Ce se va întâmpla, de fapt, cu pensiile vârstnicilor, salariile și alocațiile românilor de la 1 ianuarie 2022? Va reuși PSD să majoreze veniturile cetățenilor, așa cum arată programul de guvernare? Deciziile pe care și le-a asumat Cristian Ghinea în numele țării, în cadrul PNRR, nu fac decât să sărăcească românii, a acuzat actualul ministru al Muncii, Marius Budăi.

Cristian Ghinea – „artizanul sărăciei pensionarilor”

„Eu nu am ce să îi răspund (n.r. lui Cristian Ghinea, care a acuzat că dacă noul Executiv nu emite o OUG în următoarele trei săptămâni, de la data de 1 ianuarie, mii de foști primari și șefi de CJ vor primi pensii speciale). Dumnealui a dovedit că nu înțelege nimic din sistemul de pensii. Este artizanul sărăciei pensionarilor din România şi chiar nu am ce să-i răspund. Acel procent de 9,4% din PIB impus de Ginea în PNRR nu face altceva decât să-i sărăcească pe pensionarii din România, din moment ce UE are o medie europeană de 13% din PIB. Acest subiect al pensiilor speciale a fost intens uzitat de USR în campaniile electorale. Am avut şi un coleg la PNL, trebuie să recunosc, care în 30 de zile le desființa. Ați văzut vreo măsură în timpul când au fost la guvernare şi au avut ministrul Justiției?

Marius Budăi: „Vreau doar să-i liniștesc pe cetățeni”

Pune în antiteză doua subiecte total diferite pensiile din sistemul public şi pensiile speciale. Eu nu o să intru în acest joc, vreau doar să-i liniștesc pe cetățenii români. Ceea ce am trecut în programul de guvernare se va întâmpla începând cu luna ianuarie indiferent cât încearcă unii sau alți să-i panicheze pe pensionari, încercând să acopere pe ceea dumnealor nu au făcut cât au fost în Guvern.

Ce se va întâmpla cu pensiile, alocațiile și salariile de la 1 ianuarie?

Mai exact, majorarea valorii punctului de pensie de la 1.442 la valoarea de 1.586 de lei, majorarea indemnizației sociale de la 800 de lei la 1000 de lei, un sprijin pentru cei cu pensii de până în 1.600 de lei pentru a crea un scut în faţa acestui val de scumpiri deja năprasnic, majorarea alocațiilor copiilor, instituirea celei de-a 13 indemnizație pentru persoanele cu dizabilități. Lucrăm pe doua linii una de acte de normative alata de impact altfel încât acestea să fie la timp terminate şi aprobate în Guvern ca să stea bază pentru construcţia bugetului pentru anul 2022”, a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi, într-o intervenție televizată la Antena3.