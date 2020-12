„Ministerul se împarte în două. Se reface un minister al energiei. Toate companiile din energie se duc acolo. Transelectrica şi Transgaz, companii de infrastructură energetică, care, chiar dacă au fost întotdeauna la Ministerul Economiei, acum rămân la PNL prin SGG”, a scris Năsui pe pagina sa de Facebook.

În urma negocierilor din cadrul coaliţiei de guvernare, Ministerul Economiei a fost împărţit în două. Claudiu Năsui a preluat conducerea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în timp ce Virgil Popescu a fost numit în fruntea Ministerului Energiei, scrie Agerpres.

Zile lungi la minister

„După primele 3 zile în ministerul Economiei pot să vă spun că sunt foarte multe lucruri de făcut.

Nu am mai scris pe facebook în ultimul timp pentru că am avut zile foarte lungi la minister. Am intrat cu dorința de a face reforme, dar și să duc la bun sfârșit toate programele deja începute. Pe principiul că nimeni nu trebuie să sufere pentru că s-a schimbat guvernul.

Principalul cartof fierbinte al acestor zile a fost administrarea schemelor de ajutor de stat în contextul pandemiei.

Prioritatea zero a ministerului trebuie să fie sănătatea economiei. Mediul privat a suferit enorm din această criză și greul nu s-a terminat. Până acum greutățile economice au fost resimțite doar de către cei din mediul privat.

Sunt 3 scheme principale de ajutor de stat în contextul pandemiei, acordate prin OUG 130. Prima prin care statul dă 2.000 de euro (microgranturi). A doua prin care statul dă 15% din cifra de afaceri a anului 2019 (capital de lucru). A treia prin care statul dă până la 200.000 de euro pentru investiții. Toate aceste scheme sunt prin fonduri europene, statul român dând numai partea de cofinanțare.

(…) La ședința de guvern de azi vom da OUG-ul pe Horeca, sperăm să reușim să o finanțăm din fonduri europene și să găsim o soluție pentru cei care, deși au fost închiși forțat în timpul pandemiei, nu sunt eligibili pe program”, a conchis Năsui.