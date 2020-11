Ministrul Virgil Popescu a făcut anunțul într-o postare pe care a publicat-o pe rețelele de socializare. El a povestit că s-a testat pentru depistarea infecției în cursul zilei de luni, 2 noiembrie, după ce, duminică a avut simptome de gripă. Rezultatul după această testare a fost pozitiv.

„Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv”, a scris Virgil Popescu pe pagina personală de Facebook.

În acest context, ministrul a ținut să-și asigure simpatizanții și susținătorii că nu are simptome grave și că este singurul bolnav din familie. El și-a încheiat postarea îndemând pe cititorii care îl urmăresc să se îngrijească și să se protejeze pentru a nu contacta, la rându-le, infecția.

„Nu am simptome grave. Cei apropiați sunt în regulă. Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu «iartă». Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă. Că este multă treabă de făcut”, a scris pe Facebook ministrul Virgil Popescu.

Comentariile pe pagina ministrului

La scurtă vreme după postare, pe pagina de Facebook a ministrului au început să curgă și mesajele de încurajare și urările de sănătate din partea celor care îl urmăresc, dar și reproșuri în legătură cu măsurile de protecție pe care le-a urmat.

„Sănătate din suflet, vă dorim. Fiti tare și încrezător în bunătatea lui Dumnezeu”; „Sănătate din suflet, vă dorim.Fiti tare și încrezător în bunătatea lui Dumnezeu”; „Sănătate! Sper să treceți ușor peste. Să ne revedem cu bine!”, au scris cei care au dorit să-l încurajeze.

Pe de altă pare, Virgil Popescu nu a fost iertat nici de critici:

„Păi dacă ai purtat mască și ai respectat regulile, cum naiba te-ai infectat???… și de ce ne mai spui să purtăm și noi mască???…. La ce folos???… Chiar nu are logică…În privința că te-ai infectat îmi pare rău, și la fel pentru orice persoană care se infectează, e un virus care o să-l avem toți, curând o să-l am și eu și asta e, nu am frică. Însănătoșire rapidă îți urez, la fel tuturor celor care au acest covid”; „Multă sănătate! P.S. sperăm că și colegii voștri vor fi pozitivi!”.