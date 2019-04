Reacție la vârful PNL. Lodovic Orban, despre scandalul pliantelor: „Niște copilării”

Președintele PNL, Ludovic Orban, a reacționat după scandalul izbucnit la Cluj, acolo unde au fost împărțite pliante în numele Alianței USR – PLUS. Alianța 2020 se plînge că au fost distribute informații false de către doi dintre fruntașii tineretului liberal.





Alianța 2020 se plînge că doi dintre fruntașii tineretului liberal din Cluj au distribuit în oraș pliante cu informații false despre USR și PLUS.

„Chiar nu am avut cunoștință de acestă chestiune. Am înțeles că conducerea organizației de tineret a luat imediat o măsură … Dacă mai apare cîte o copilărie din partea mai știu eu cui, ele nu exprimă în niciun fel strategia și poziția partidului. Strategia Partidului Național Liberal este o strategie de luptă om la om pe tot terenul cu PSD. Serios, chiar nu am de ce să comentez niște copilării sau niște lucruri profund marginale care nu au nici o legătură cu strategia partidului și acțiunea la nivel național”, a spus Ludovic Orban în direct la Europa FM.

Pe Internet a apărut un filmuleț în care doi tineri sînt surprinși în timp ce distribuiau pliantele respective.

Deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu susține chiar că europarlamentarul liberal Daniel Buda ar fi cel care a finanțat tipărirea și distribuirea acestor pliante.

