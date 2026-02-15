PNL Argeș cere demisia prefectului: Incompetență administrativă greu de egalat

PNL Argeș cere demisia prefectului județului, Ioana Făcăleață, acuzând-o de „incompetență administrativă greu de egalat” în gestionarea problemelor legate de calitatea apei potabile din județ. Liberalii susțin că o sesizare oficială privind deversările de dejecții în comuna Corbeni a fost ignorată de Prefectură timp de șase luni, fără nicio măsură de remediere.

„Cerem demisia prefectei judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă, pentru incompetenţă administrativă greu de egalat: şase luni de pasivitate într-un caz oficial sesizat privind deversări ilegale în comuna Corbeni (aproape de Curtea de Argeş) şi risc de contaminare a apei”, a transmis PNL Argeș, printr-un comunicat semnat de președintele filialei, Alina Gorghiu.

Documentele prezentate de liberali arată că problemele datează de ani buni. În 2012, mai multe proiecte de canalizare au fost demarate pentru satele Corbeni, Bucșenești și Rotunda, însă rețeaua nu a devenit funcțională în totalitate.

Conform memoriului transmis la Guvern, unele segmente au fost nefinalizate din cauza unor decizii administrative din 2024 și a atribuiri de contracte unor firme considerate apropiate de administrație. În anumite zone locuite de comunități minoritare, dejecțiile continuă să ajungă direct în pârâu, creând adevărate focare de infecție.

Liberalii critică și declarațiile prefectului din 13 februarie 2026, care vorbea despre „suspiciuni” privind deversările: PNL susține că nu este vorba despre presupuneri, ci despre o sesizare oficială, transmisă Guvernului în iulie 2025, care a semnalat riscul de contaminare a apei.

În urma acestei întârziere administrative, testele Direcției de Sănătate Publică Argeș au confirmat prezența bacteriilor în apă. Apa din municipiul Curtea de Argeș a fost declarată nepotabilă, iar autoritățile au emis avertizări RO-Alert pentru locuitorii din Băiculești, Valea Danului și Valea Iașiului.

În municipiul Curtea de Argeș s-a instituit starea de alertă, iar consumul apei de la robinet este strict interzis.

PNL Argeș susține că instituția condusă de Ioana Făcăleață nu a intervenit, în ciuda informării oficiale din august 2025, iar deversările ilegale au continuat neîntrerupt, afectând pânza freatică și cursul râurilor. Aceasta a generat riscuri majore pentru sănătatea populației, iar liberalii consideră că doar demisia prefectului poate răspunde acestei situații.