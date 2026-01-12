Alina Gorghiu solicită Prefecturii Argeș documente clare în cazul Ioanei Făcăleață: „Să înceteze atacurile”

Deputatul PNL de Argeș Alina Gorghiu cere public Prefecturii Argeș să prezinte documente oficiale care să demonstreze că prefectul Ioana Făcăleață s-a aflat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Pitești în cadrul unui control administrativ, și nu pentru un consult medical, în contextul acuzațiilor potrivit cărora ar fi „sărit peste rând”.

Într-o postare publicată luni pe Facebook, Alina Gorghiu afirmă că, în ultimele zile, reprezentanți ai PSD Argeș ar fi încercat să mute responsabilitatea scandalului către alte părți, evitând să clarifice rolul Prefecturii.

„De două zile aflu de la unii colegi din PSD Argeş că e vina oricui, mai puţin a Prefecturii conduse de PSD, pentru ruşinea de întâmplare şi abuzul în funcţie de la Urgenţe. Le recomand să înceteze cu atacurile şi să spună adevărul”, a transmis Gorghiu.

Aceasta susține că Partidul Național Liberal nu are nicio legătură cu incidentul și respinge ferm orice asociere cu faptele reclamate de pacienți.

Deputatul liberal subliniază că situația a fost deturnată politic și afirmă că realitatea este clară: PNL nu a fost prezent la UPU la ora 23:00, nu a intrat peste pacienți aflați în stare gravă, nu a ridicat tonul la persoane aflate în suferință și nu a invocat un pretins control pentru a justifica prezența în Urgențe. Potrivit acesteia, toate acuzațiile reclamate de martori și pacienți îl vizează exclusiv pe prefectul Ioana Făcăleață.

Alina Gorghiu afirmă că, împreună cu alți reprezentanți politici și membri ai societății civile, a reacționat prin demersuri instituționale concrete.

„Ca persoane publice, am făcut ceva elementar şi corect: am sesizat public abuzul în funcţia publică, alături de mulţi alţii; am cerut demisia; am depus două solicitări oficiale în baza Legii 544/2001 – una la Prefectură, una la Spital. Dacă Prefectura Argeş, instituţie condusă de PSD Argeş, nu are nimic de ascuns, să răspundă astăzi, cu documente, nu cu atacuri”, a mai scris Gorghiu.

Incidentul a avut loc în urmă cu aproximativ o săptămână, pe fondul aglomerației și al timpilor mari de așteptare de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Argeș. Mai mulți pacienți au acuzat că prefectul ar fi intrat în zona de Urgențe înaintea celor care așteptau de ore întregi, folosindu-se de funcția publică. Un pacient a susținut că Ioana Făcăleață ar fi fost, de fapt, însoțitoarea unei alte persoane.

Martorii spun că spiritele s-au încins rapid, fiind solicitată intervenția pazei și ulterior a Poliției. Un bărbat considerat „mai vocal” ar fi fost scos din incintă, iar discuțiile tensionate s-ar fi mutat pe holurile spitalului. Un pacient a declarat că prefectul ar fi cerut oamenilor să iasă afară și ar fi avut un comportament „arogant”, ceea ce a amplificat conflictul.

Ioana Făcăleață neagă acuzațiile și afirmă că prezența sa la UPU a fost determinată de sesizări primite de la cetățeni cu privire la timpii mari de așteptare. Prefectul susține că a intrat în Urgențe pentru a discuta cu medicii și conducerea spitalului, într-un context dificil, în care doar doi medici se aflau de gardă, unul fiind implicat într-o procedură de resuscitare.

În data de 6 ianuarie, PNL Argeș a cerut oficial demisia prefectului Ioana Făcăleață, pe fondul acuzațiilor formulate de pacienți. Prefectul continuă însă să afirme că situația a fost interpretată greșit și că intervenția sa a avut un caracter strict administrativ.