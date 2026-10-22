Justitie

PNL a cerut anularea deciziei Tribunalului București privind completurile care judecă dosarele partidelor politice

PNL a cerut anularea deciziei Tribunalului București privind completurile care judecă dosarele partidelor politicesursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Partidul Național Liberal (PNL) a sesizat Tribunalul Prahova, solicitând anularea unei decizii din 23 iunie 2026 a conducerii Tribunalului București, prin care au fost constituite completuri specializate pentru judecarea cauzelor ce vizează partidele politice și alte persoane juridice, potrivit G4Media. Demersul vine după mai multe procese între facțiuni din PNL, în contextul conflictului intern din partid.

Cerea PNL nu a primit încă termen de judecată

Acțiunea a fost depusă pe 14 octombrie, iar dosarul nu a primit încă un prim termen de judecată. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a confirmat că formațiunea solicită anularea hotărârii prin care au fost desemnate completurile respective.

Conflictul intern s-a intensificat după căderea, în luna mai, a Guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma unei moțiuni de cenzură depuse de PSD și AUR.

O facțiune din PNL, din care fac parte Hubert Thuma și Alina Gorghiu, a cerut reluarea negocierilor cu PSD pentru formarea unui nou guvern. Conducerea partidului a respins solicitarea și a luat măsuri privind statutul formațiunii și sancționarea celor care contestau linia oficială.

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Ulterior, facțiunea contestatară a deschis mai multe procese, unele dintre acțiuni fiind admise de instanțe. În acest context, PNL a contestat modul în care au fost constituite completurile specializate de la Tribunalul București.

PNL contestă o decizie a Tribunalului București

Conducerea PNL susține că șase judecători, selectați dintre cei peste 100 ai instanței, au fost desemnați pentru aceste cauze printr-o decizie a președintelui Tribunalului București.

Tribunalul București

Tribunalul București Sursa foto: Arhiva EVZ

PNL consideră că procedura ridică probleme de legalitate și afirmă că înființarea unor noi secții judiciare ar necesita avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Acuzații pentru una dintre judecătoare

Partidul a invocat și posibile probleme de imparțialitate în cazul unei judecătoare care a soluționat unul dintre dosarele interne.

Potrivit PNL, aceasta lucrase în Ministerul Justiției în perioada în care Alina Gorghiu conducea instituția. Cererea de recuzare a magistratei a fost însă respinsă.

Prin acțiunea depusă la Tribunalul Prahova, PNL solicită anularea deciziei din 23 iunie, contestând legalitatea constituirii completurilor specializate.

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