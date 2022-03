Plenului CSM a hotărât: Stelian Ion a vrut să își subordoneze instanțele și parchetele judecătorești

Stelian Ion, fost ministru al Justiției în 2021, a acuzat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) că a preluat, „cu japca”, dosarul „10 august”. Oficialul a adus acuzații grave și judecătoarei Daria Isabela Mihet de la Tribunalul București, care a clasat dosarul.

Membrii Plenului CSM consideră că declarațiile fostului ministru al Justiției sunt „rudimentare” și „șocante” . Ba mai mult, în hotărârea făcută publică pe 10 martie 2022, aceștia susține că Stelian Ion a încercat să subordoneze instanțele și parchetele, încălcând astfel prevederile legale și constituționale în ceea ce privește independența judecătorilor și procurorilor în dispunerea de soluții.

Hotărârea nr. 208 din 14 decembrie 2021, făcută publică joi, 10 martie 2022: „Afirmațiile șocante demonstrează necunoașterea legii în ciuda specificului funcției ocupate și o intenție de a subordona activitatea de instrumentare a dosarelor penale propriei opinii a demnitarului, mai exact o încercare de a determina adoptarea unor soluții pe placul politicianului ministru, fapt de neconceput față de independența autorității judecătorești”.

Stelian Ion a vrut să își subordoneze instanțele și parchetele judecătorești

Întreg scandalul a pornit în martie 2021, când Stelian Ion, ministru al Justiției la vremea respectivă, a făcut o serie de declarații în cadrul unui interviu. Politicianul a adus acuzații grave DIICOT-ului, care preluase cauza „10 august” de la SPM din PICCJ. Fostul ministru nu a uitat-o nici pe judecătoarea TMB Mihet, cea care a clasat dosarul. În cadrul interviului, Stelian Ion a precizat faptul că a depus personal o plângere penală cu privire la clasarea dosarului. De asemenea, el a susținut că urma să facă o plângere disciplinară la Inspecția Judiciară fostei șefe DIICOT, Giorgiana Hosu.

„In ce ma priveste, trebuie sa analizez din prisma atributiilor mele. Si din aceasta perspectiva si nu in calitate de participant la protest, de persoana care a formulat o plangere penala.

Deci, din calitate de ministru, voi sesiza zilele urmatoare, daca este gata maine lucrarea chiar maine, voi trimite catre doamna procuror general solicitarea de efectuare a unui control la unitatile de parchet pe chestiuni foarte punctuale.

Am observat in timp niste lucruri nu tocmai in regula, ele sunt legate de eludarea regulilor de competenta: declinari la solicitare, preluari de dosare, reuniri din acestea, tot felul de astfel de acte, care de multe ori au condus fie la tergiversarea dosarelor, fie la solutii parca dinainte dorite. Nu e normal sa se ceara cu insistenta de o unitate de parchet un anumit dosar. Si atunci, am atributia asta potrivit legii sa declansez un control pe chestiuni ce tin de respectarea regulilor in ce priveste activitatea procurorilor si vreau sa am o imagine de ansamblu cu privire la toate unitatile de parchet pentru a veni in final cu niste propuneri concrete, astfel incat genul asta de preluare de dosare cu japca sa nu se mai poata realiza. (…)

Din incheierea judecatorului de camera preliminara ar rezulta ca aceasta informare a solutiei de clasare ar fi fost facuta intr-un mod neglijent. Daca citesti cu atentie toate argumentele de acolo. Concluzia o va trage Inspectia Judiciara. Nu pot spune eu ca asa s-a intamplat cu siguranta. Inspectia Judiciara este cea care, potrivit legii, va cerceta lucrul acesta”, este declarația făcută de Stelian Ion în martie 2021 pentru g4media.ro.