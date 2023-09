Planul lui Vladimir Putin cu regiunile din Ucraina anexate ilegal

Vladimir Putin a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii unui an de când Rusia a proclamat anexarea regiunilor ucrainene Herson, Zaporojie, Doneţk şi Lugansk. Președintele rus promite reconstruirea acestor regiuni, afectate de război.

Liderul de la Kremlin spune că vor fi reconstruite „şcoli, spitale, clădiri de locuinţe şi drumuri, muzee şi monumente”. La acest efort de reconstruire acordă „ajutor frățesc” toate regiunile din Rusia, se arată într-un comunicat difuzat de Kremlin.

În mesajul său, președintele Rusiei a precizat că anexarea este un „eveniment istoric şi predestinat”. Putin a mulțumit locuitorilor din teritoriile ocupate. El a afirmat că hotărârea lor a întărit Rusia mai mult ca oricând.

„Suntem un singur popor. Iar împreună vom trece peste toate, vom găsi un răspuns la toate problemele”, le transmite președintele locuitorilor acestor teritorii.

