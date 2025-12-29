Planul ținut ascuns de George Clooney. Actorul renunță la SUA pentru o țară europeană

George Clooney, soţia sa lAmal Alamuddin și cei doi copii ai lor, Alexander și Ella, au devenit oficial cetăţeni francezi, conform unui decret din 26 decembrie, publicat în Jurnalul Oficial pe 27 decembrie, informează Le Figaro. Actorul, care petrece mult timp în Europa, în special în Franța, nu a făcut publică cererea sa, însă, ca multe alte figuri publice de la Hollywood, acesta este tot mai nemulțumit de politica lui Donald Trump.

Familia a depus solicitarea la autoritățile din Var, unde dețin o proprietate în Brignoles din 2021.

„Îmi place cultura franceză şi limba voastră, chiar dacă după 400 de zile de cursuri sunt tot la fel de slab”. Actorul a subliniat că ferma lor oferă copiilor libertatea de a se bucura de o copilărie normală: „Cel mai fericit loc pentru noi este ferma aceasta, unde copiii se distrează, aşa cum am făcut şi eu când eram mic în Kentucky. Îmi place foarte mult viaţa pe care o ducem acolo. Aici nu facem poze copiilor noştri. Nu sunt paparazzi ascunşi la ieşirea de la şcoală. Este esenţial pentru noi. Voiam un loc unde copiii noştri să aibă şansa de a duce o viaţă normală. Acesta a fost motivul principal”, a spus George Clooney pentru RTL.

Proprietatea, achiziționată în 2021, include o clădire din secolul XVIII pe un teren de 172 de hectare, cu piscină și teren de tenis. În martie, președintele Statelor Unite l-a catalogat drept „actor de mâna a doua”, după ce Clooney și-a exprimat îngrijorarea față de libertatea presei în SUA. Actorul a spus pentru CBS că piesa „Good Night, And Good Luck” transmite mesajul că „adevărul și integritatea jurnalistică rezistă fricii de dezinformare”. El a subliniat că acest mesaj rămâne relevant și astăzi, într-un context în care „există un guvern care nu ezită să aplice amenzi sau să folosească diverse companii pentru a-i umili și a-i intimida pe jurnaliști”.

„Nu-mi pasă că mă numeşte actor de mâna a doua. Îl cunosc pe Donald Trump de foarte mult timp. Meseria mea nu este să-i fac pe plac preşedintelui Statelor Unite. Meseria mea este să încerc să spun adevărul când pot şi când am ocazia”, spunea actorul.

Actorul mai spus că opinia sa poate fi contestată

„Elon Musk a spus deja ce părere are despre mine”, a glumit el, subliniind că are „dreptul de a-şi exprima adevărul, chiar dacă acesta este contrar celui al republicanilor”.

Tot săptămâna trecută, regizorul Jim Jarmusch a anunțat că și-a exprimat dorința de a deveni cetățean francez, menționând că demersurile sale sunt în curs se desfășurare.

„Sunt puţin în întârziere, dar da, o voi face”, a declarat el pentru France Inter.