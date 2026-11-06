Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a oferit detalii importante despre starea finanțelor publice și despre direcția pe care Executivul intenționează să o urmeze pentru menținerea echilibrului economic. Prezent la Summitul Concordia, eveniment la care a participat și premierul Luca Niculescu, oficialul a subliniat necesitatea realizării de economii în cadrul aparatului bugetar pentru a preveni decizii fiscale drastice, conform news.ro.

Reprezentantul Guvernului a explicat că intervențiile din trecut asupra sistemului fiscal au fost dictate de urgența protejării indicatorilor macroeconomici. În prezent, obiectivul principal rămâne stabilizarea cadrului financiar fără aplicarea unor sarcini suplimentare pe umerii cetățenilor sau ai mediului de afaceri.

„Nu-mi doresc să fim din nou forţaţi de situaţie să creştem vreo taxă. Nu-mi doresc. Să nu credeţi că în 2025 am făcut-o cu inima uşoară. Am făcut-o cu inima grea, pentru că trebuia să salvăm ratingul”, a afirmat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care a participat, vineri, la Summitul Concordia, unde a fost prezent şi premierul Luca Niculescu.

Pentru atingerea țintelor stabilite, conducerea Ministerului Finanțelor a solicitat tuturor instituțiilor publice să identifice zonele unde se pot aplica reduceri de cheltuieli sau unde se impun comasări. Procesul nu trebuie aplicat uniform, ci adaptat la specificul fiecărei entități.

El a anunţat că a transmis o adresă tuturor ordonatorilor, la începutul acestei săptămâni, „să vină cu propuneri de economii”.

„Ce agenţii comasăm? Ce şi de unde reducem? Şi nu vrem să reducem otova, pentru că nu am făcut bine. Nici în criza precedentă, în 2010, nu am făcut bine acest lucru. Dar asta se face cu conştiinţă, de către fiecare ordonator, nu impus de undeva de sus, ci din interior”, a subliniat Nazare.

Săptămâna viitoare va aduce clarificări legate de alocările de resurse, prioritare fiind proiectele sustenabile. Oficialul a menționat că este obligat de împrejurări să asigure un echilibru corect între nevoile de finanțare și capacitatea reală a bugetului național.

Ministrul a spus că el este „obligat de situatie” să păstreze un echilibru. „Am încredere că colegii vor veni cu niste lucruri concrete care ne vor ajuta”, a precizat Nazare.

„În următoarea săptămână luăm decizia pe a doua rectificare de buget. Trebuie să vedem ce putem finanţa realist. Nu putem să revenim la situaţia în care bugetul nu reflectă realitatea. Nu mai are nimeni răbdare cu România”, a afirmat Nazare.

România se află sub stricta supraveghere a partenerilor internaționali, iar respectarea calendarului de consolidare fiscală este esențială pentru a evita penalizările economice. Reducerea graduală a deficitului trebuie realizată fără a compromite dinamica economică.

Potrivit ministrului, dacă nu-şi respectă angajamentele, România va primi „direct cartonaş roşu”. „Trebuie să evităm cu orice preţ”, a completat Nazare.

Ministrul a spus că în următorii trei ani trebuie să fie redus câte 1% din deficit/pe an. „Am încredere că voi primi de la colegii mei propuneri de reduceri de cheltuieli. Efortul de ajutare trebuie să aibă loc în fiecare an. Nu vreau sa stârnesc panică. Cred că sunt conştienţi colegii mei că nu trebuie să luăm măsuri care să afecteze creşterea economică", a declarat Nazare.

În privința modului exact în care vor fi aplicate aceste economii, ministrul a precizat că nu s-a impus un procent fix la nivelul întregului sistem public. Fiecare conducător de instituție are responsabilitatea de a evalua unde se justifică diminuarea alocărilor și unde este nevoie de susținere continuă pentru păstrarea calității serviciului public.

Ministrul Finanţelor a explicat că este „clar” că trebuie făcute economii, însă acestea trebuie făcute „acolo unde se justifică”, iar aceste decizii trebuie luate astfel încât performanţa respectivelor agenţii sau companii de stat unde ar fi necesare reduceri de cheltuieli să nu scadă.

„Sunt locuri unde se pot face reduceri mai mari, locuri unde se pot face reduceri mai mici şi alte locuri unde posibil să fie nevoie să finanţăm mai mult astfel încât serviciul public să fie unul de calitate. Dar această analiză trebuie să o facă fiecare ordonator în parte”, a explicat Nazare.

Întrebat despre ce fel de măsuri de reducere a cheltuielilor este vorba şi dacă ne putem aştepta iar la reducerea bugetelor de salarii cu 10% sau la restricţii privind achiziţia de maşini, Nazare a răspuns că nu s-a vorbit despre un procent anume, pentru că fiecare dintre aceşti ordonatori trebuie să-şi facă propriile analize.

„Repet, la unele agenţii sau ministere sau subordonate poate să fie un procent mai mare, la altele poate să fie un procent mai mic. Acest exerciţiu l-am făcut în momentul când s-a publicat pachetul de reformă administrativă. Deci există o bază de la care putem pleca, pentru că acel pachet a presupun nişte măsuri. Dar aşteptăm de la toţi ordonatorii acum să ne facă propuneri. Au libertatea să ne facă propunerile pe care le consideră potrivite, astfel încât să ţinem cont de aceste propuneri când elaborăm bugetul”, a conchis Alexandru Nazare.