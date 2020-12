Cel puțin asta susțin experții occidentali, care avertizează lumea întreagă asupra pericolelor care decurg de aici. În acelațș timp. Beijingul dezvoltă, în secret, avioane hipersonice de peste cinci ori mai rapide decât viteza sunetului și arme care i-ar permite să ducă un război din.

Dr. Patricia Lewis, cercetător în domeniul războiului cibernetic, a declarat că eforturile Chinei de a controla fluxul de informații din întreaga lume reprezintă o „amenințare pe termen lung” pentru democrațiile occidentale. „Suntem foarte preocupați de activitățile Chinei care încercă să stabilească noi reguli privind standardele internetului.

„Ar putea duce la un alt tip de internet în care supravegherea în masă a persoanelor începe să devină mult mai ușoară, fără constrângerile legale pe care le avem”.

Apare „Splinternetul”

Dr. Lewis, care este și directorul Programului internațional de securitate al Chatham House, susține că internetul din China devine un „Splinternet”, pentru că noua tehnologie permite autorităților de la Beijing să monitorizeze cetățenii chinezi, dar ar putea conduce și la monitorizarea altor guverne.

„Obiectivul pe termen lung al Chinei este de a standardiza Splinternetul și de a schimba regulile modului în care operăm online. (…) Acordăm suficientă atenție acestui lucru? Vedem acest lucru ca pe o amenințare la adresa securității? Sau o vedem doar ca pe o încercare a Chinei de a-și crea propriul internet? (…) Cred că, de fapt, va avea un impact mult mai mare dacă nu suntem activi și ar putea duce la refacerea lumii de către China după cum consider această țară că e potrivit”.

Tehnologia 5G chinezească e „un răspuns la dominanța militară covârșitoare a Occidentului”

Și Sir Patrick Sanders, generalul aflat în fruntea Strategic Command a Marii Britanii, a declarat că eforturile neobosite pe care China le face în ce privește tehnologia de ultimă generație sunt „un răspuns la dominanța militară covârșitoare a Occidentului”.

Potrivit lui Patrick Sanders „China este cea mai mare amenințare strategică cu care se confruntă această țară (Marea Britanie n.r.). Am dori să avem o relație constructivă cu China, dar unele dintre acțiunile pe care le-au întreprins ne fac precauți. „Au exploatat lucruri precum 5G, au dezvoltat capacități militare în spațiu, avioanw hipersonice și drone autonome. Toate acestea reprezintă o schimbare de paradigmă în abordarea lor asupra războiului. ”

„Tehnologia ne alimentează prosperitatea și trebuie să o apărăm cu orice preț. Dar când obținem acest avans tehnologic, primim și adversari care încearcă să ne facă rău. ”

5G e un domeniu de concurență strategică fundamentală

Jeremy Fleming, directorul agenției de securitate și spionaj GCHQ (Government Communications Headquarters), vorbește și el despre riscurile pe care le are de înfruntat lumea liberă: „Pe măsură ce privim spre viitor, vedem un peisaj cu tehnologie chineză foarte răspândită. Acesta este un domeniu de concurență strategică fundamentală pentru democrațiile occidentale în viitor. Dacă cineva a avut vreo îndoială cu privire la creșterea Chinei, ceea ce am văzut în ultimele luni este măsura în care China influențează globul. Și nu e vorba numai de pandemie, Jeremy Fleming spune că atacurile cibernetice asupra Marii Britanii au atins un nivel record, notează The Sun.